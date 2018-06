Wo die meisten Pkw gestohlen werden

22.6.2018 – Zwar sind im Jahr 2017 weniger Personenkraftwagen dauerhaft abhandengekommen als im Jahr zuvor, wie das „Bundeslagebild 2017 Kfz-Kriminalität“ des Bundeskriminalamts zeigt. Allerdings sind die Fallzahlen auf Fünfjahressicht relativ konstant – bei deutlich steigendem Fahrzeugbestand. Die Schadensumme bei den Versicherern ist kräftig angestiegen. Je nach Bundesland zeigen sich deutliche Unterschiede bei den Fall- und Belastungszahlen. Dies hängt vor allem mit den Verschieberouten der geklauten Fahrzeuge zusammen.

Die Zahl der dauerhaft abhandengekommenen Personenkraftwagen ist im vergangenen Jahr um knapp ein Prozent auf 19.026 zurückgegangen. Dies ist dem „Bundeslagebild 2017 Kfz-Kriminalität“ zu entnehmen, welches das Bundeskriminalamt (BKA) diese Woche veröffentlicht hat.

Das Bundeslagebild beruht auf Zahlen des Informationssystems der Polizei (INPOL-Sachfahndung) und der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS). Ferner sind Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA), der großen deutschen Fahrzeugvermietungs-Unternehmen und des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) eingeflossen.

Statistische Unterschiede zwischen Bundeslagebild und PKS

Direkte Vergleiche mit den Zahlen aus der PKS sind nicht möglich. Dies liegt unter anderem daran, dass in dem ergänzenden Statistikmaterial zur PKS alle polizeilich erfassten Diebstahlsdelikte von Kraftwagen (inklusive unerlaubter Ingebrauchnahme) aufgelistet werden. Im „Bundeslagebild 2017 Kfz-Kriminalität“ geht es hingegen um Pkw, eine Teilmenge der Kraftwagen.

Zudem werden hier nur solche Pkw-Diebstähle erfasst („dauerhaft abhanden gekommen“), die „im Laufe des Berichtsjahres entwendet, unterschlagen und anderweitig betrügerisch erlangt wurden und auch noch am Jahresende zur Sachfahndung in INPOL ausgeschrieben sind“, heißt es in dem Bundeslagebild. Letztgenannte Delikte werden in der PKS unter eigenen Straftatenschlüsseln statistisch erfasst.

Relativ konstante Fallzahlen

Auf Fünfjahressicht betrachtet sind keine größeren Schwankungen bei der Zahl der auf Dauer abhandengekommenen Pkw zu beobachten. Die Zahl bewegte sich in einem Korridor zwischen rund 18.500 und knapp 19.400. Das gleiche Bild zeigt sich auch bei den Kfz-Gesamtfahndungs-Notierungen, deren Zahl in etwa doppelt so hoch ist wie diejenige der dauerhaft abhandengekommenen Pkw.

Der Gesamtzulassungsbestand ist nach Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes im Betrachtungszeitraum kontinuierlich angestiegen – und zwar insgesamt um rund sechs Prozent auf zuletzt 46,5 Millionen.

Deutliche Unterschiede

Die Entwicklung in den einzelnen Bundesländern verlief der BKA-Publikation zufolge sehr uneinheitlich. Nach absoluten Zahlen gab es vor allem in Sachsen-Anhalt (plus 136 auf 644 Fälle), aber auch in Sachsen, Brandenburg und Hessen (jeweils plus über 70 Fälle) Zuwächse. Hohe Rückgänge waren in Berlin (minus 235) sowie in Nordrhein-Westfalen (minus 103) zu verzeichnen.

Die prozentualen Veränderungsraten bewegten sich zwischen jeweils minus rund 20 Prozent im Saarland sowie in Mecklenburg-Vorpommern und plus über ein Viertel in Sachsen-Anhalt.

Ein Blick auf die sogenannte Belastungszahl (Zahl der dauerhaft abhandengekommenen Pkw (gemäß Informationssystem der Polizei) je 100.000 zugelassene Pkw im jeweiligen Bundesland (KBA)) offenbart ein deutliches Ost-West-Gefälle.

Belastungszahlen. Zum Vergrößern Bild klicken

(Bild: BKA Lagebild 2017)

Lediglich in Thüringen und in Mecklenburg-Vorpommern liegen die Werte unter dem Bundesschnitt von 41. Für Brandenburg errechnet sich mit über 100 der dritthöchste Wert, in Berlin liegt die Belastungszahl sogar bei über 380, was den Höchstwert unter den Bundesländern darstellt. Auf Position zwei liegt Hamburg mit einem Wert von 165.

Wichtige Transportrouten

Dies steht laut BKA vor allem im Zusammenhang mit den Transportrouten der Autodiebe, die immer stärker in professionellen Banden organisiert sind. „Innerhalb Europas kommt Polen und Litauen als Transit- und Zielstaaten entwendeter Pkw sowie als Herkunftsregionen von Straftätern im Bereich der internationalen Kfz-Kriminalität besondere Bedeutung zu“, heißt es in dem Bundeslagebild.

Weitere Routen gehen von den vorgenannten Bundesländern über die osteuropäischen Staaten als Transitstaaten in die zentralasiatischen Absatzstaaten oder über die sogenannte „Balkanroute“ über die Türkei nach Zentralasien oder in den Nahen und Mittleren Osten.

Relativ häufig werden entwendete Fahrzeuge ferner über die europäischen Häfen im belgischen Antwerpen, im niederländischen Rotterdam oder die Mittelmeerhäfen im französischen Marseille beziehungsweise im italienischen Triest in den Nahen und Mittleren Osten verschifft. Insbesondere die Häfen in Mersin und Istanbul in der Türkei sowie im ägyptischen Alexandria fungierten dabei als wichtige Umschlagplätze.

Keine rosigen Aussichten

In der „Gesamtbewertung“ schreibt das BKA, dass die Kfz-Kriminalität in Deutschland seit Jahren von osteuropäischen Tätergruppierungen dominiert werde. Dabei käme insbesondere bei Diebstählen polnisch und litauisch dominierten Tätergruppierungen eine hohe Bedeutung zu.

Die angrenzenden osteuropäischen Staaten seien wichtige Absatzmärkte wie auch Transitstaaten der internationalen Kfz-Verschiebung. Über diese Staaten verliefen auch die Hauptverschieberouten entwendeter Kraftfahrzeuge in Richtung Zentralasien.

Die Aussichten sind laut Bundeskriminalamt alles andere als rosig. „Eine grundlegende Änderung der Kriminalitätslage im Bereich der Kfz-Kriminalität ist nicht abzusehen. Die wesentlichen Rahmenbedingungen wie die technischen Fähigkeiten der Täterseite zur Überwindung moderner Kfz-Sicherungseinrichtungen sowie die guten Absatzmöglichkeiten für entwendete Fahrzeuge und Fahrzeugteile haben nach wie vor Bestand“, heißt es in der BKA-Publikation.