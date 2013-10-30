Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

Wo der Immobilienmarkt boomt

19.9.2025 (€) – Für das Gesamtjahr 2025 prognostiziert Gewos ein bundesweites Umsatzvolumen bei Immobilien in Höhe von rund 277 Milliarden Euro (plus 16 Prozent). Bei der Zahl der Kauffälle wird ein Anstieg um zwölf Prozent auf rund 834.000 erwartet. Besonders dynamisch entwickeln sich weiterhin die Erstverkäufe von Neubauwohnungen mit einem Plus von 31 Prozent. Die Zahl der Eigenheimverkäufe dürfte um 13,1 Prozent auf rund 253.600 steigen. Gewos geht mittelfristig von einem gedämpften Wachstumspotenzial der Wohnungsbauinvestitionen aus.

Schlagwörter zu diesem Artikel
Gewerbeordnung · Immobilie · Verkauf
