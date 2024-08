Wo 2023 die meisten schweren Verkehrsunfälle geschahen

5.8.2024

Im vergangenen Jahr wurden zum zweiten Mal in Folge wieder mehr Straßenverkehrsunfälle in Deutschland registriert als ein Jahr zuvor. Das Plus betrug fast fünf Prozent (auf 2,52 Millionen Vorfälle). Nur leicht nach oben zeigte die Kurve bei den schweren Verkehrsunfällen mit Verletzten oder Getöteten (plus 0,8 Prozent auf etwa 291.900). Dies gab das Statistische Bundesamt (Destatis) Ende Juli bekannt (VersicherungsJournal 23.7.2024).

Aus ergänzendem Statistikmaterial geht hervor, dass sich, wie ein und vier Jahre zuvor (5.9.2023, 3.8.2020), rund sieben von zehn Crashs mit Personenschaden innerhalb von Ortschaften ereigneten. Allerdings wurde dort nicht einmal jeder dritte der Getöteten registriert.

Weniger als jeder vierte Personenschadenunfall geschah auf Außerortsstraßen (ohne Autobahnen), wo dafür aber mit 57,6 Prozent weit mehr als die Hälfte der Unfallopfer erfasst wurden. Knapp jeder neunte Getötete wurde auf Autobahnen gezählt. Hier erfolgten allerdings nur 6,5 Prozent der Unfälle mit Personenschaden.

Nach früheren Erläuterungen von Destatis wird an dieser unterschiedlichen Verteilung von Unfällen und Getöteten „deutlich, dass die Unfälle auf den Außerortsstraßen unter anderem wegen der höheren Fahrgeschwindigkeiten schlimmere Folgen hatten“ (8.7.2021).