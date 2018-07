Wirtschaftsdelikte: Haupttäter oft aus der Führungsetage

19.7.2018 – Laut einer KPMG-Studie werden Wirtschaftsstraftaten gegen Unternehmen zu 61 Prozent von Externen begangen. Eine PwC-Studie wiederum kommt auf 42 Prozent. In jedem vierten Fall, der von internen Tätern verübt wurde, handelt es sich beim Haupttäter um eine Person aus der Führungsebene. Menschliches Versagen ist die Hauptursache für Wirtschaftskriminalität. Risikofaktor Nummer eins ist Unachtsamkeit beziehungsweise Nachlässigkeit.

Studien aller Art bestätigen seit Jahren: Rund die Hälfte aller Wirtschaftsstraftaten gegen Unternehmen begehen Mitarbeiter. In der aktuellen Studie „Wirtschaftskriminalität in Deutschland 2018“ der KPMG AG dagegen gaben die Befragten in 61 Prozent der Fälle Externe als Täter an. In zwölf Prozent arbeiteten Externe und Interne zusammen (VersicherungsJournal 6.7.2018).

Versicherer weniger anfällig für interne Täter

Die gemeinsam mit der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg entstandene Studie „Wirtschaftskriminalität 2018“ von Pricewaterhousecoopers Deutschland (PwC) wiederum kommt beim Zusammenwirken von externen und internen Tätern zum selben Ergebnis. Externe wurden aber nur mit 42 Prozent registriert, interne Täter dagegen mit 46 Prozent.

Die Beziehung der Täter zum geschädigten Unternehmen. Mehrfachnennung innerhalb der externen Tätergruppen möglich. Zum Vergrößern Bild klicken

(Bild: PwC)

Da die Vorgänger-Studien von KPMG, was die Aufteilung in externe und interne Täter angeht, in etwa zu gleichen Anteilen wie die PwC-Autoren gekommen waren, könnte das aktuelle KPMG-Studiendesign für die jetzt beobachtete Abweichung ursächlich sein. Speziell befragt wurden 2018 nämlich Finanzdienstleister. Versicherer und Banken dürften wegen besserer Prävention weniger anfällig dafür sein, dass Mitarbeiter zu Tätern werden.

Führungskräfte überdurchschnittlich oft kriminell

Die PwC-Studie bestätigt eine Kernaussage früherer Untersuchungen: Die oberste Führungsebene ist im Verhältnis zu ihrem geringen Anteil an der gesamten Mitarbeiterschaft überdurchschnittlich häufig kriminell aktiv. In jedem vierten Fall (25 Prozent), der von internen Tätern begangen wurde, handelt es sich beim Haupttäter um eine Person aus der Führungsetage.

Je höher die Position, desto leichter und attraktiver scheinen die Möglichkeiten zu sein, eine Wirtschaftsstraftat zu begehen. Deshalb rät die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft zu besonderer Vorsicht und Sorgfalt bei der Auswahl und Überwachung von Personen in Führungs- und Vertrauenspositionen.

Bei Wirtschaftsdelikten, die von außen begangen werden, sind es sogar in jedem zweiten Fall (49 Prozent) Täter aus der Führung des schädigenden Unternehmens. Rund ein Drittel (34 Prozent) der Wirtschaftsdelikte begingen dabei Geschäftspartner und Dienstleister, weitere zehn Prozent Kunden.

Position des internen/externen Haupttäters. Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: PwC)

Risikofaktoren im Finanzsektor

Menschliches Versagen ist auch nach Meinung der von KPMG befragten Banken und Versicherer die Hauptursache für Wirtschaftskriminalität. Danach nannte fast jeder Zweite (48 Prozent) als Risikofaktor Nummer eins Unachtsamkeit beziehungsweise Nachlässigkeit. Mangelndes Unrechtsbewusstsein folgt mit 33 Prozent auf Platz zwei. Zeitdruck landet mit 30 Prozent auf Platz drei und Erfolgsdruck geben 15 Prozent an.

Im Vergleich zu anderen Branchen scheint das Thema „Zeitdruck“ bei Finanzdienstleistern (FDL) eine größere Rolle zu spielen. Dagegen wird dem Risikofaktor „fehlende Vorbilder“ (elf Prozent) eine geringere Bedeutung beigemessen (Durchschnitt ohne FDL 23 Prozent). Gleiches gilt für „mangelhafte Sanktionen“ (FDL 17 Prozent, ohne FDL 33 Prozent).

Was ist zu tun? Ausreichend kontrollieren, Mitarbeiter schulen und trainieren, Leitlinien beziehungsweise Vorgaben formulieren und bekannt machen sowie auf Vorbilder im Top-Management und im mittleren Management setzen, meinen die Studienautoren. Fehlten diese Faktoren oder sind sie mit Mängeln behaftet, erhöhten sie gleichfalls das Risiko.

Folgen für die Täter

Mit welchen Konsequenzen interne Täter rechnen müssen, untersucht regelmäßig PwC. Seit Jahren erfolgt in aller Regel die Kündigung (87 Prozent). Inzwischen leiten 65 Prozent der befragten Unternehmen auch zivilrechtliche Schritte ein und erstatten Strafanzeige. Vor sechs Jahren war es nur rund die Hälfte.

Im Unterschied dazu unterscheidet die KPMG-Studie bei der Frage nach den Konsequenzen nicht zwischen internen und externen Tätern. Da Finanzdienstleister zudem durch Externe vergleichsweise stärker betroffen sein dürften als der Unternehmensdurchschnitt, liegen die Werte für „Kündigung“ nur bei 39 Prozent und für „Abmahnung“ nur bei 39 Prozent. Strafanzeige erstatten nach Aufklärung des Falls 70 Prozent.