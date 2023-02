Wieder mehr Tote und Verletzte auf Deutschlands Straßen

27.2.2023 – 2022 gab es wieder mehr Unfallopfer in der Republik, wie Daten des Statistischen Bundesamtes belegen. Insgesamt 2.782 Verstorbene schlugen in der Statistik zu Buche, das sind neun Prozent mehr als 2021. Insgesamt hat die Zahl der Unfälle ebenfalls zugenommen und kletterte auf 2,4 Millionen. Die meisten davon sind Sachschäden. Besonders stark zog das Unfallgeschehen bei Pedelec-Fahrern an.

Das vergangene Jahr hat wieder mehr Verkehrstote und Verletzte gefordert. Das zeigen Daten des Statistischen Bundesamts (Destatis). Nach dem historischen Tief im Jahr 2021 (VersicherungsJournal 28.2.2022) stieg die Zahl nun wieder deutlich an.

2022 sind insgesamt 2.782 Menschen bei Unfällen im Straßenverkehr ums Leben gekommen. Das sind 220 Tote (oder neun Prozent) mehr als im Vorjahr. Zudem wurden elf Prozent mehr Verletzte gegenüber 2021 registriert. Allerdings fallen beide Zahlen – Tote und Verletzte – geringer als im Vor-Pandemie-Jahr 2019 aus. Damals starben 3.046 Menschen und es gab rund 26.000 mehr verletzte Personen.

Besonders in den Sommermonaten lebt es sich gefährlich

Der Monat mit der höchsten Anzahl an getöteten Verkehrsteilnehmern war im vergangenen Jahr der Ferienmonat Juli. 318 Menschen verloren ihr Leben. Im August wurden 301 Verkehrstote gemeldet; der Monat Juni rangiert mit 282 Toten auf dem unrühmlichen Rang drei.

Die wenigsten Verkehrstoten hatte übrigens der Wintermonat Januar. 149 Menschen starben.

Sprunghafter Anstieg bei Pedelec-Fahrern

Besonders oft verunglückten Fahrer mit Pedelecs – häufig E-Bikes genannt – tödlich. Hier verzeichnet die Statistik einen sprunghaften Anstieg von 60 Prozent. Hingegen erhöhte sich die Anzahl von getöteten Fahrradfahrern ohne Hilfsmotor „nur“ um 14 Prozent.

Ein positiver Trend ließ sich bei den Fahrer von Motorrädern erkennen. Hier kam es zu einem unterdurchschnittlichen Anstieg an Toten mit zwei Prozent. Kradfahrer gelten als im Straßenverkehr besonders gefährdet, wenn es zu einer Kollision mit Pkw kommt, wie der ADAC auf seiner Webseite verlauten lässt.

Gut 2,4 Millionen Unfälle auf deutschen Straßen

Gesamtheitlich ist die Zahl der Unfälle in Deutschland im Jahresvergleich zwischen 2022 und 2021 ebenfalls gestiegen. Die Polizei registrierte gut 2,4 Millionen Unfälle und damit vier Prozent mehr. Verglichen mit dem Jahr 2019 wiederum gab es 2022 elf Prozent weniger Unfälle.

Bei den meisten Ereignissen, insgesamt rund 2,1 Millionen, blieb es bei Sachschäden.

Die meisten Verunglückten hat übrigens das Bundesland Nordrhein-Westfalen aufzuweisen. Dort wurden 75.659 Verletzte für das Jahr 2022 registriert. Die wenigsten Unfallopfer gab es mit 3.332 Personen in Bremen.