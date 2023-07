Wieder deutlich mehr Schul- und Schulwegunfälle

28.7.2023 – Insgesamt ereigneten sich 2022 fast 1,08 Millionen Unfälle im Rahmen eines Kindergartenaufenthalts, der Schulbildung oder des Studiums, bei dem sich mindestens ein Kindergartenkind, Schüler oder Student verletzt hat. Das sind fast 50 Prozent mehr als noch im Jahr zuvor. Die Unfallhäufigkeit von Kindergartenkindern, Schülern und Studenten unterscheidet sich deutlich.

Nach den neusten Daten der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. (DGUV) ereigneten sich letztes Jahr fast 1,08 Millionen meldepflichtige Schul- und Schulwegunfälle – und damit 49,9 Prozent mehr als noch im Vorjahr. 2021 waren es noch knapp 717.920 derartige Unglücke (VersicherungsJournal 23.8.2022).

Im Detail gab es letztes Jahr 987.391 Schul- sowie 88.718 Schulwegunfälle beziehungsweise knapp 56 Schul- und fünf Schulwegunfälle je 1.000 gesetzlich unfallversicherter Kinder, Schüler oder Studenten.

Damit hat sich zum ersten Mal seit dem ersten Jahr der Coronapandemie 2020 die Anzahl dieser Unfälle wieder erhöht, nachdem sie zwei Jahre hintereinander rückläufig war. 2019, dem Jahr vor der Coronakrise, gab es noch fast 1,29 Millionen derartige Unglücke.

Am häufigsten verunfallen Realschüler im Unterricht …

Ein Unfall, bei dem sich ein Kindergartenkind, Schüler oder Student im Kindergarten oder in der Schule oder (Fach-)Hochschule oder auf dem Hin- und Rückweg dorthin verletzt und deswegen ärztlich behandelt werden muss, ist ein meldepflichtiger Schul- und Schulwegunfall.

Die häufigsten Schulunfälle ereigneten sich in der Realschule. Pro 1.000 Schüler waren es hier fast 130 Unfälle im Rahmen des Schulbesuches. Dahinter folgt mit Quoten von je 86 die Förder- und Grundschulen, gefolgt 83 an Hauptschulen.

Besser schnitten Gymnasien mit 63 Unfällen je 1.000 Schüler ab sowie bei den Kindergärten, Krippen und anderen Tagesstätten – hier waren es 58 Unglücke pro 1.000 Kinder. Am niedrigsten war die Gefahr in den Berufsschulen mit einer Quote von 14 sowie in den (Fach-)Hochschulen mit etwa zwei.

… sowie Grundschüler und Gymnasiasten auf dem Schulweg

Ein etwas anderes Bild zeigt sich bei den Schulwegunfällen, also den Unfällen auf dem Hin- oder Rückweg von zu Hause zur Tageseinrichtung oder zum Unterrichtsort.

Hier führen die Gymnasiasten und die Grundschüler mit jeweils fast 21 Unfällen je 1.000 Kinder, gefolgt von den Berufsschulen mit einer Quote von zwölf und den Realschulen mit knapp elf.

Auf wem Weg zum Kindergarten oder einer anderen Tageseinrichtung verunglückten sieben von 1.000 Kinder. Die niedrigste Unfallquote mit unter vier hatten die 1.000 Studenten von (Fach-)Hochschulen.

Über 500 Unfälle mit schwersten Folgen

Insgesamt kamen letztes Jahr 25 Kinder und Heranwachsende bei Schul- und Schulwegunfällen ums Leben. Das ist ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr von 8,7 Prozent. Zudem wurden 501 Kinder und Studenten bei einem solchen Unglück so schwer verletzt, dass Ihnen eine Unfallrente von der gesetzlichen Unfallversicherung zugesprochen wurde –13,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Tipps, damit Kinder zum Beispiel unfallfrei zur Schule und wieder nach Hause kommen, enthalten die Webportale der Unfallforschung der Versicherer (UDV) und der Deutschen Verkehrswacht.

Der Nachwuchs steht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung während des Besuchs einer staatlich anerkannten Tageseinrichtung wie einem Kindergarten, einer allgemeinen oder berufsbildenden Schule oder einer (Fach-)Hochschule sowie auf dem entsprechenden direkten Hin- und Rückweg.