Wie viel der Transport eines Unfallfahrzeugs kosten darf

3.3.2021 – Fallen im Rahmen der Reparatur eines durch einen Unfall beschädigten Fahrzeugs Verbringungskosten an, so sind diese in der Regel in voller Höhe durch den Haftpflichtversicherer des Unfallverursachers zu übernehmen. Das hat das Amtsgericht Niebüll mit Urteil vom 29. September 2020 entschieden (10a C 543/19).

Nach einem Bericht des Deutschen Anwaltvereins e.V. war der Personenkraftwagen des Klägers nach einem von einem Dritten verursachten Unfall in einer Fachwerkstatt repariert worden. Da diese über keine eigene Lackiererei verfügte, wurde das Fahrzeug im Rahmen der Reparaturarbeiten in eine solche verbracht.

Die dadurch entstandenen Kosten der Verbringung in Höhe von knapp 180 Euro machte der Geschädigte gegenüber dem Versicherer des Unfallverursachers geltend.

Versicherer hielt die Kosten für überzogen

Doch obwohl der mit der Besichtigung des verunfallten Fahrzeugs beauftragte Sachverständige die Kosten auch ihrer Höhe nach für angemessen hielt, wollte sich der generische Versicherer nur zu einem Teil daran beteiligen. Ohne einen Beweis dafür anzutreten behauptete er, dass die entsprechende Position der Rechnung überzogen sei.

Weil man sich nicht einigen konnte, landete der Fall schließlich vor Gericht. Dort erlitt der Versicherer eine Niederlage.

Nach Ansicht des Amtsgerichts ist der Geschädigte zu Recht davon ausgegangen, dass die von der Werkstatt in Rechnung gestellten Transportkosten auch ihrer Höhe nach notwendig waren. Denn schließlich seien sie auch in dem von ihm eingeholten Sachverständigen-Gutachten genannt worden. Der Versicherer des Unfallverursachers habe die Kosten daher ungekürzt zu übernehmen.

Anwälte: Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt

Offenkundig wegen ihrer Erfahrung, dass die meisten Geschädigten wegen eines Streits um kleinere Beträge nicht vor Gericht ziehen, streichen manche Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherer Unfallrechnungen oft unberechtigt zusammen.

Sich nicht dagegen zur Wehr zu setzen, hält der Deutsche Anwaltverein für falsch. Seines Erachtens ist es wichtig, dass Geschädigte auch bei kleineren Kürzungen durch Versicherer auf ihre Ansprüche bestehen und sie notfalls gerichtlich durchsetzen.

Übrigens: Nach einem Urteil des Amtsgerichts Zeven gehören von einer Werkstatt in Rechnung gestellte Verbringungskosten zu den erforderlichen Kosten einer Reparatur. Sie sind daher auch im Fall eines Kaskoschadens durch den Versicherer zu übernehmen (VersicherungsJournal 18.3.2020).