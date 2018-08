Wie Versicherer vom Fondsgeschäft profitieren

14.8.2018 – Die drei versicherungsnahen Investmenttöchter Allianz AM, Hansainvest und Meag erreichten positive Ergebnisse im Neugeschäft der Wertpapier-Publikumsfonds im ersten Halbjahr 2018. Axa-IM, Generali, Ampega und Alte Leipziger verzeichneten Rückflüsse. Mit 146 Milliarden beziehungsweise einem Marktanteil von 15,4 Prozent am Bestand ist die Allianz AM in diesem Bereich die drittgrößte deutsche Fondsgesellschaft. Bei offenen Wertpapierspezialfonds hat sie sich seit Jahren als größter deutscher Anbieter etabliert und verwaltete zum Stichtag 290 Milliarden Euro. Die drei größten deutschen Vermögensverwalter von freien Mandaten sind Allianz AM, Generali und Axa-IM.

In der ersten Jahreshälfte 2018 sank der Nettoabsatz der im Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI) organisierten Investmentgesellschaften im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017 von rund 87 auf 50,7 Milliarden Euro (VersicherungsJournal 10.8.2018). Auch die sieben Versicherungstöchter konnten sich diesem Trend nicht entziehen.

Axa-IM, Generali, Ampega und Alte Leipziger verzeichnen Rückflüsse

In den ersten sechs Monaten des Vorjahres hatten die sieben Versicherungstöchter, die Mitglied im BVI sind, noch ausnahmslos positive Absatzergebnisse (VersicherungsJournal 14.8.2017). Dieses Jahr rutschten vier davon im Bereich offene Wertpapierfonds ins Minus.

Am meisten Mittel verlor Axa Investment Managers (Axa-IM). Anleger gaben Anteile im Wert von 628 Millionen Euro zurück. Im Vorjahreshalbjahr flossen noch netto 55 Millionen zu. Auch bei der Generali-Investments-Gruppe hat sich der Trend umgekehrt. Nach einem Plus von 438 Millionen Euro wurden jetzt 538 Millionen Euro abgezogen.

Die zur Talanx AG gehörende Ampega Investment GmbH erzielte ein Minus von 61 Millionen Euro und verlor damit fast die Hälfte der im Vorjahreshalbjahr neu angelegten Mittel in Höhe von 126 Millionen Euro. Die Alte Leipziger Trust Investment Gesellschaft mbH – die kleinste unter den sieben Versicherungstöchtern – verzeichnet ein Minus von 8,2 Millionen Euro nach einem Plus von 18 Millionen Euro.

Allianz, Hansainvest und Meag trotzen dem Abwärtstrend

Bei der zum Ergo-Konzern gehörende Meag-Gruppe sank der Nettoabsatz von 148 im ersten Halbjahr 2017 auf jetzt 28 Millionen Euro. Vergleichsweise sehr gut verlief das Geschäft mit offenen Wertpapierfonds bei der Hanseatische Investment-GmbH (Hansainvest). Ihr flossen 594 (Vorjahr: 1.078) Millionen Euro zu. Damit ist sie die Nummer sieben in der Absatzstatistik unter allen BVI-Gesellschaften.

Die Allianz Asset Management AG sammelte 3,528 (7,455) Milliarden Euro ein. Mit diesem Ergebnis rangiert sie auf Platz zwei hinter der zum genossenschaftlichen Finanzverbund gehörenden Union-Investment-Gruppe. Volks- und Raiffeisenbanken verkauften Anteile im Wert von 3,989 Milliarden Euro.

Marktanteil der Allianz liegt bei 15,4 Prozent

In offenen Wertpapierpublikumsfonds wurden zum Stichtag 30. Juni 2018 fast 946 (Vorjahres-Stichtag: 884) Milliarden Euro verwaltet. Marktführer mit großem Abstand ist weiterhin die DWS Investment GmbH (ehemals Deutsche AM-Gruppe) mit 242 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Marktanteil von 25,6 Prozent.

Nahezu gleich hoch geblieben ist das Vermögen von Union Investment mit 147 Milliarden Euro und das der Allianz mit 146 Milliarden Euro. Mit einem Marktanteil von 15,4 Prozent am Bestand ist die Allianz AM in diesem Bereich die drittgrößte deutsche Fondsgesellschaft.

Platz vier belegt weiterhin die Dekabank-Gruppe (Sparkassenorganisation) mit 130 Milliarden Euro. Bei allen anderen BVI-Gesellschaften liegen die Marktanteile unter fünf Prozent. Hansainvest verwaltet mit fast 9,7 Milliarden Euro ein Prozent des Gesamtvermögens. Ampega und Axa-IM kommen auf jeweils 0,6 Prozent, die Meag auf 0,5 Prozent, die Generali auf 0,3 Prozent und die Alte Leipziger auf 0,1 Prozent.

Offene Wertpapierspezialfonds bleiben Treiber des Fondsabsatzes

Offene Spezialfonds (ohne Sachwertfonds), die nur professionellen oder semiprofessionellen Anlegern zugänglich sind, waren auch im ersten Halbjahr mit Zuflüssen von 36,5 Milliarden Euro und einem Gesamtbestand per 30. Juni 2018 von 1,535 Billionen Euro der Wachstumstreiber der Investmentbranche.

In diesem Bereich hat sich die Allianz AM seit Jahren als größter deutscher Anbieter etabliert. Zum Stichtag verwaltete sie 290 Milliarden Euro. Im ersten Halbjahr wurden ihr 7,3 (7,9) Milliarden Euro neue Mittel anvertraut. Die Universa-Investment-Gruppe vereinnahmte sogar 13,8 Milliarden Euro und rückte mit einem verwalteten Vermögen von 268 Milliarden Euro dichter an den Marktführer heran.

Allianz und Generali sind die größten Verwalter von freien Mandaten

In Form von freien Mandaten wurden Wertpapierportfolios im Umfang von 369 Millionen Euro verwaltet. Dabei handelt es sich um ein Vehikel, das zwar nach der Zusammensetzung und Steuerung einem Spezialfonds vergleichbar ist, aber nicht die rechtliche „Hülle“ eines Investmentfonds hat.

In den ersten sechs Monaten wurden hier Vermögenswerte von 10,8 Milliarden Euro abgezogen. Größter Verlierer war die Allianz AM mit 9,9 Milliarden Euro. Generali verlor 385 Millionen Euro. Am meisten hinzugewonnen hat die Axa-IM mit fast 1,8 Milliarden Euro. Ampega gewann 135 Millionen Euro. Die Alte Leipziger, Hansainvest und Meag sind bei dieser Form der Vermögensverwaltung nicht aktiv.

Trotz der Rückflüsse bleibt die Allianz AM mit einem Bestand von 145 Milliarden Euro oder 48,5 Prozent Marktanteil Deutschlands größter Verwalter von freien Mandaten. Auf Rang zwei folgt die Generali mit knapp 106 Milliarden Euro. Eine weitere Versicherungstochter belegt Platz drei: Axa-IM mit fast 37 Milliarden Euro. Ampega betreut über fünf Milliarden Euro.