Wie Versicherer in der Coronakrise Kunden halten wollen

2.4.2020 – Damit das Geschäft auch in Ausnahmezeiten weiterläuft, legt die Assekuranz zusätzliche, oft kostenfreie, Angebote für Verbraucher und Firmenkunden auf. Die Einschätzungen zum Neugeschäft und Umsatzentwicklung zeigen aber bisher keinen einheitlichen Trend auf.

Die Aussagen zur Geschäftsentwicklung in der Coronakrise sind in der Branche unterschiedlich, eine Tendenz ist derzeit noch nicht auszumachen.

Makler, Mehrfachvertreter und der Ausschließlichkeits-Vertrieb stellen Rückgänge im Neugeschäft sowie Umsatzverluste fest. Das zeigt eine aktuelle Umfrage von „Asscompact“ (VersicherungsJournal 1.4.2020).

Vema und Fonds Finanz verbreiten Optimismus

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. verbreitet in einer Mitteilung vom Dienstag dagegen Optimismus.

Nach eigenen Angaben hat der Verbund „keine Rückgänge im Neugeschäft zu verzeichnen. Die Anzahl der Deckungsnoten, die über unsere eigenen Rechner eingedeckt werden sind unverändert auf dem hohen Niveau des Vorjahres – auch in den letzten Tagen“. Digitale Beratung per Telefon, Mail und Videochat würden derzeit verstärkt genutzt, so die Vema.

Auch die Fonds Finanz Maklerservice GmbH sieht keine Störungen im Alltagsgeschäft. „Interessant ist, dass die Umsätze in allen Sparten derzeit anziehen. Es scheint in der Bevölkerung im Moment ein großes Bedürfnis nach Sicherheit und zusätzlicher Absicherung zu geben“, so Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter des Pools, auf Nachfrage (VersicherungsJournal 18.3.2020).

Krankenversicherer bauen Telemedizin aus

Insbesondere Informationen rund um die Krankenversicherung sowie aktuelle Gesundheitsfragen zu Covid-19 scheinen derzeit bei den Kunden gefragt zu sein. So weiteten einige Gesellschaften bereits ihre Telemedizin-Angebote aus (25.3.2020).

Die R+V Krankenversicherung AG hat für ihre Vollversicherten ab 1. April einen kostenlosen Service eingeführt. Über eine Kooperation mit der Teleclinic GmbH können die Kunden medizinischen Rat per Telefon, Video oder Chat einholen (26.3.2020). Bis 15. April können sie zusätzlich ein kostenfreies Corona-Arztgespräch nutzen (31.3.2020).

Die Inter Krankenversicherung AG hat seit vergangener Woche eine sogenannte „Corona-Line“ für ihre Versicherten eingerichtet. Sie erhalten rund um die Uhr telefonisch Antworten auf medizinische Fragen.

Die Allianz private Krankenversicherungs-AG bietet ihrer Klientel einen kostenfreien Telefonservice an. Er ist in der bereits eingeführten Expertenhotline „Doc-on-Call“ eingebettet (28.10.2019) und soll Fragen zu Covid-19 beantworten.

Gothaer: kostenfreie Rechtsberatung für Firmenkunden

Unterstützung für Kleingewerbe, Selbstständige und Unternehmen bietet jetzt die Gothaer Versicherung AG ihrer gewerblichen Kundschaft in Form einer kostenfreien telefonischen Rechtsberatung rund um das Thema Corona an.

Bereitgestellt werde das Angebot gemeinsam mit dem Kooperationspartner Jurpartner Services GmbH, einer Tochtergesellschaft der Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG.

„Ist das Anliegen besonders komplex und nicht mit einem einfachen Telefonat zu klären, können die Kunden einen Rückruftermin vereinbaren und in diesem sogar bis zu einer Stunde intensiv mit einem Rechtsexperten sprechen“, unterstreicht die Gothaer in einer Mitteilung.

Arag berät Verbraucher auf eigene Kosten

Die Arag SE wird Versicherte und Verbraucher, die keine Kunden des Unternehmens sind, mit unabhängigen Anwälten beraten. Die Kosten dafür trage die Düsseldorfer Gesellschaft.

Der Grund: Der Versicherer registriert „einen spürbar steigenden Bedarf an juristischen Hilfestellungen und Unterstützungen in den vergangenen zwei Wochen. Im Zentrum stehen arbeitsrechtliche Themen. Auch Fragen zu anstehenden oder geplanten Reisen sowie die juristischen Konsequenzen von angeordneten Quarantänen beschäftigen die Menschen“.

Über die eigens eingerichtete Hotline können Verbraucher mit den Experten direkt sprechen oder online einen Rückruf vereinbaren. Ein Anwalts-Chat sowie die anwaltliche Prüfung von Kündigungen oder Aufhebungsverträgen stünden allen offen, betont das Unternehmen.

Zurich: virtuelle Fahrzeug-Begutachtung auch bei Abschluss

Die Zurich Gruppe Deutschland weitet nach eigenen Angaben ihre virtuelle Fahrzeug-Begutachtung „deutlich“ aus. Ziel sei es, die Infektionsrisiken durch das Corona-Virus deutlich zu verringern, indem persönliche Kontakte auf ein Minimum reduziert würden.

Die virtuelle Fahrzeugbegutachtung erfolge durch die Videotelefonie-Technologie, die im vergangenen Jahr für die Schadenbegutachtung bei Kraftfahrzeugen eingeführt wurde, so der Versicherer.

Diese kommt nun auch bei Vertragsschluss zum Einsatz. Das biete dem Kunden Flexibilität, „da Fahrzeuge nicht mehr persönlich von einem Sachverständigen in Augenschein genommen werden müssen“, erklärt der Anbieter.

Universa kommt Lebensversicherungs-Kunden entgegen

Finanzielles Entgegenkommen für Kunden und Unterstützung für den Vertrieb haben bereits diverse Lebensversicherer in der Coronakrise signalisiert (31.3.2020, 27.3.2020).

Die Universa Lebensversicherung a.G. legt jetzt nach. Bis zum 30. Juni könnten Altersvorsorge-Verträge per einfachem Kurzantrag „für drei oder sechs Monate unkompliziert beitragsfrei gestellt werden“, teilte das Unternehmen mit.

Auf bisher erforderliche Mindestlaufzeiten und zeitliche Beschränkungen werde während des genannten Zeitraums verzichtet. Die Neuregelung gilt nach Angaben der Gesellschaft für alle drei Schichten der Altersvorsorge: die Rürup-, Riester- und Privatrente sowie für die betriebliche Altersvorsorge (bAV).