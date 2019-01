Wie Unternehmer Einbrecher abschrecken können

23.1.2019 – Etwa 71.200 Einbruchdiebstähle in Dienst-, Büro-, Fabrikations-, Werkstatt- und Lagerräume verzeichnete die Polizei im Jahr 2017. Der Gesamtschaden durch Einbrecher beträgt jährlich mehrere hundert Millionen Euro. Ein umsichtiges Verhalten und geeignete Vorkehrungen könnten jedoch einige Schäden verhindern oder zumindest die Schadenhöhe reduzieren. Tipps dazu geben die Versicherungswirtschaft und die Polizei.

Egal, ob Handwerks-, Industrie-, Handels- oder auch Dienstleistungs-Unternehmen – so gut wie jeder Gewerbebetrieb kann Opfer von Einbrechern werden. Dies zeigt die aktuelle Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS 2017).

Demnach wurden 2017 über 71.267 Fälle von Einbruchdiebstahl in beziehungsweise aus Dienst-, Büro-, Fabrikations-, Werkstatt- und Lagerräumen polizeilich erfasst. Dies entspricht einem Rückgang um etwa ein Siebtel im Vergleich zum Jahr zuvor (VersicherungsJournal 15.1.2018).

Auch wenn dies bereits die sechste Abnahme in Folge war, werden pro Tag deutschlandweit immer noch etwa 195 solcher Delikte verübt. Mit anderen Worten: in etwa alle sieben Minuten geschieht ein Einbruch in einen Gewerbebetrieb. Zum Vergleich: 2014 wurden in der amtlichen Statistik noch über 250 solcher Taten am Tag registriert, 2007 über 300 und 2004 sogar über 350.

Zahlreiche Irrtümer

Dass die Einbruchszahl in Gewerbebetriebe immer noch vergleichsweise hoch ist, hängt unter anderem mit einer zu laschen Risikoeinschätzung zusammen. Dies ist auf verschiedene Irrtümer zurückzuführen, die unter den Gewerbetreibenden immer noch weit verbreitet sind.

So geschehen Einbrüche nicht hauptsächlich in abgelegenen Gewerbegebieten „auf der grünen Wiese“ oder in unbewohnten, nachts menschenleeren Büro- und Geschäftshäusern in den Innenstädten. Vielmehr sind genauso häufig auch Objekte inmitten bewohnter Gebiete betroffen – vor allem, da diese häufig nur unzureichend gesichert sind, so der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).

Weit verbreitet ist auch die Einschätzung „Sicherungen bringen eh nichts – Einbrecher kommen überall rein ...“. Dies ist nach Angaben des Versichererverbandes jedoch ein großer Irrtum, da man sich sehr wohl gegen Einbruch schützen könne. So scheiterten viele Einbrüche – insbesondere im gewerblichen Bereich – an vorhandener Sicherungstechnik.

Sichtbare Sicherungstechnik wirkt eher abschreckend als anziehend. Denn Sicherungstechnik bedeutet längere „Arbeitszeit“ für den Einbrecher und damit ein größeres Entdeckungsrisiko. Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

Dies liegt den Angaben zufolge daran, dass Einbrecher nicht immer Profis sind und sich oft schon durch einfache, aber wirkungsvolle technische Sicherungen abhalten ließen. Dabei wirke sichtbare Sicherungstechnik eher abschreckend als anziehend, da diese längere „Arbeitszeit“ für den Einbrecher und ein größeres Entdeckungsrisiko bedeute.

Die Folgen eines Diebstahls

Beliebte Diebesbeute sind laut GDV insbesondere Waren, Bargeld, Maschinen, Büroausstattung oder andere hochwertige Ausrüstungsgegenstände. Häufig werden auch die Einrichtung oder wichtige Geschäftsunterlagen und -daten zerstört oder beschädigt.

Die Folgen solcher Ereignisse können Produktionsausfälle oder Betriebsstillstände sein, die im Extremfall sogar die Insolvenz der Firmen nach sich ziehen können. Doch mit den richtigen Sicherheitsvorkehrungen und der passenden Absicherung kann man das Risiko deutlich reduzieren, ist der Verband überzeugt.

Sicherheitstipps

Da immer noch knapp zwei von drei Einbrüchen gelingen, hat der GDV zusammen mit der VdS Schadenverhütung GmbH und der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes zur Schadenprävention die Broschüre „Schlechte Geschäfte für Einbrecher“ verfasst. Wichtige Tipps, um sich vor ungebetenen Besuchern zu schützen:

Einbauen von mechanischen Sicherungen. Voraussetzung dafür sind stabile Wände, Decken und Böden. Darüber hinaus Einbau von geprüften einbruchhemmenden Türen und Fenstern.

Nachträgliches Sichern von Türen, Ganzglastüren, automatischen Schiebetüranlagen, Durchgängen und Schaufenstern durch Rollläden, die am besten innenseitig montiert werden.

Alarmanlage durch qualifizierte Unternehmen einbauen lassen. Eine Liste mit Adressen ist bei den (Kriminal-) Polizeilichen Beratungsstellen in vielen Bundesländern erhältlich.

Installation einer Videoüberwachung: Diese hat eine abschreckende Wirkung auf Einbrecher und kann der Polizei wichtige Informationen für die Täterverfolgung liefern.

Kooperation mit einem qualifizierten Wach- und Sicherheitsunternehmen, das die Polizei frühzeitig alarmieren kann.

Für eine ausreichende Beleuchtung sorgen: Diese ersetzt allein allerdings keine technischen Sicherungen.

Gebäude oder Grundstücke einfrieden: Mauern oder Zäune wirken wie Barrieren.

Weiterhin wird geraten, direkt am Gebäude – insbesondere an einbruchgefährdeten Stellen – eine Bepflanzung durch hohe und dichte Hecken oder Sträucher zu vermeiden. Denn diese bieten Einbrechern gegebenenfalls eine gute Deckung.

Ebenfalls gefährlich sind gebäudenahe Bäume, die von Langfingern eventuell als Aufstiegshilfe genutzt werden könnten. Gleiches gilt auch für Leitern und Mülltonnen oder ähnliche bewegliche Gegenstände, die als Kletterhilfe missbraucht werden könnten.

Deshalb sollten diese möglichst ein- oder angeschlossen werden, so ein weiterer Tipp. Die 52-seitige Broschüre ist bei jeder Polizeidienststelle erhältlich und steht unter diesem Link (PDF, 15,5 MB) zum Herunterladen bereit.

Wertgegenstands-Verzeichnis

Unternehmern wird ebenfalls empfohlen, ein Wertgegenstands-Verzeichnis anzulegen, das der vollständigen Erfassung und Beschreibung von Wertgegenständen dient. Im Falle des Diebstahls oder Abhandenkommens kommt diesem Dokument eine wichtige Funktion für die Schadenabwicklung mit der Versicherung zu und bietet für die Polizei eine Hilfe bei der Fahndung.

Dabei sollten möglichst alle Details der Wertgegenstände wie etwa Hersteller, Marke und Typbezeichnung, unverwechselbare Merkmale sowie Informationen zum Neupreis und zum geschätzten Zeitwert notiert und auch Kaufbelege gesammelt werden.

Je mehr Details im Voraus erfasst würden, desto einfacher werde im Verlustfalle das Wiederauffinden. Weitere Tipps sind auf dieser Internetseite der Initiative für aktiven Einbruchsschutz „Nicht bei mir“ zu finden.

Sicherungsrichtlinien für Geschäfte und Betriebe

Als weitere Hilfe haben GDV, VdS und die Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes Sicherungsrichtlinien für Geschäfte und Betriebe (VdS 2333) (PDF, 1,0 MB) erarbeitet.

Diese Richtlinien helfen Unternehmern dabei, ein speziell auf den eigenen Betrieb zugeschnittenes Sicherungskonzept mit bedarfsgerechten und effektiven Schadenverhütungs-Maßnahmen zu erstellen, um so das Einbruchdiebstahl-Risiko reduzieren.