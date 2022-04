Wie unfair ist die Rentenversicherung?

1.4.2022 – Die Leistung an Einzelne in Kollektiven ist nicht immer gerecht. Über Gründe und Ursachen diskutierten Wissenschaftler auf der Wissenschaftstagung des Bundes der Versicherten. Dabei wurde wieder kritisiert, dass Lebensversicher mit zu hohen Lebenserwartungen kalkulieren würden. Gleichzeitig wurde in den Diskussionen immer wieder deutlich, dass die gesetzliche Rentenversicherung in den nächsten Jahren ein massives Finanzierungsproblem hat, weil immer weniger Berufstätige immer mehr Rentner per Umlage finanzieren müssen.

Bei Rentenversicherungen gebe es Verteilungseffekte zwischen Alten und Jungen oder Gut- und Schlechtverdienern. So würden vor allem Kunden, die mit über 50 Jahren noch eine Rentenversicherung abschließen, durch einen Vererbungseffekt benachteiligt.

Das geht aus einer Modellrechnung hervor, die Axel Kleinlein am Donnerstag auf der 33. Wissenschaftstagung des Bundes der Versicherten e.V. (BdV) vorstellte.

BdV: Versicherte verlieren bis zu 2,5 Prozent Rendite

In einer Simulation hat der BdV-Sprecher ermittelt, dass Männer der Generation „50+“ durch einen statistisch früheren Tod bei der klassischen Rentenversicherung einen Renditeverlust von 1,0 bis 2,5 Prozent erleiden, während er bei Frauen zwischen 1,0 und 1,9 Prozent liegt.

Noch höher würde der Vererbungseffekt bei fondsgebundenen Rentenversicherungen ausfallen. Hier müssten Männer je nach Modellszenario mit 1,0 bis 3,1 Prozent weniger Rendite rechnen. Für Frauen liege der „Verlust“ bei 1,0 bis 2,2 Prozent.

In der Diskussion wurde die ermittelte Umverteilung mit den Schlagwörtern „Alte abzocken“ scharf kritisiert. In seinem Vortrag machte Kleinlein wiederholt darauf aufmerksam, dass er die von den privaten Lebensversicherungen angenommenen Lebenserwartungen für vollkommen überzogen hält.

Durch die Risikogewinnbeteiligung – vorgeschrieben sind mindestens 90 Prozent – könnten die Nachteile der nach Meinung von Kleinlein viel zu hohen Lebenserwartungen immerhin für jüngere Generationen ausgeglichen werden. Das gelte aber eben nur, wenn das Kollektiv auch aus „vielen alten Säcken“ besteht, so Kleinlein spöttisch.

Risikoausgleiche sind typisch für Kollektive

Grundsätzlich steht hinter der Modellrechnung der Vorwurf einer massiven unfairen Verteilung der Renten. In der Diskussion verwies Ralf Berndt, Vorstandsmitglied der Stuttgarter Lebensversicherung a.G., darauf dass solche Risikoausgleiche ein ganz typisches Zeichen für Versicherungskollektive seien.

„Das ist wie bei der Elementarschaden-Versicherung. Nur einige haben einen Wasserschaden, für den alle Prämie zahlen“, erläuterte Bernd plastisch. Bei der Rentenversicherung würden eben einige von ihrer überdurchschnittlichen Lebenserwartung profitieren.

Dem Vorwurf der überzogenen Lebenserwartungen widersprach Bernd mit dem Hinweis, dass die Branche für ältere Verträge sogar von der Aufsicht wegen einer erhöhten Lebens-Wahrscheinlichkeit zu Nachreservierungen gezwungen wurde. „Wir müssen jederzeit die Erfüllbarkeit unserer Verträge sicherstellen“, sagte Berndt.

Hohe Rente, langes Leben

Eine Umverteilung findet nach einer Analyse von Professor Dr. Peter Haan vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung e.V. (DIW Berlin) auch in der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) statt. So würden die Bezieher hoher Renten deutlich länger leben als Empfänger kleiner Renten. Männer mit hohen Renten würden im Schnitt rund sechs Jahre länger leben und Frauen vier Jahre.

Die Gründe für diese statistisch messbaren Werte könnten nach Meinung von Hann in einer besseren Bildung und gesünderer Lebensweise liegen. Zudem würden Geringverdiener vielfach deutlich belastendere Arbeitsplätze haben.

Mindestrente nach österreichischen Vorbild vorgeschlagen

Haan schlägt daher vor, diese Ungleichheit durch die Einführung einer Mindestrente nach dem Vorbild von Österreich auszugleichen. Sie gilt im Nachbarland unabhängig von der Höhe der Einzahlung nach 15 Beitragsjahren.

Möglich wäre es auch, wie bei der Steuer eine Progression in die Rentenversicherung einzuführen. Mit einer solchen Reform würde aber das Prinzip der Beitragsäquivalenz aufgeweicht. Heute erwirbt der Versicherte für jeden Beitrag Entgeltpunkte, die in jedem Jahr eine relative Größe im Verhältnis zum Durchschnittseinkommen darstellen.

Haan machte zudem deutlich, dass die Finanzierungsprobleme der GRV mit einer solchen Reform nicht zu lösen seien. Daher sollte man darüber nachdenken, ob das Eintrittsalter nicht nach oben angehoben werden sollte.

Selbstständige sollen in die gesetzliche Rentenversicherung

Peter Bofinger (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

Allgemeiner Tenor der Experten war es, dass Selbstständige auf jeden Fall in die GRV gehören. „Das führt zu Einführungsgewinnen“, erläuterte Professor Dr. Peter Bofinger, Seniorprofessor für VWL, Geld, und internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Würzburg.

So würde ein junger Arzt erst einmal 40 Jahre in die GRV einzahlen, bevor er seine Rente erhalte. Bofinger plädierte energisch für die Einbeziehung aller Selbstständigen in die GRV. Den gegenteiligen Effekt erreiche man aber damit, wenn man Beamte in die GRV einbeziehe.

Da hier der Staat die Beiträge zahlen müsste, würde das zu Einführungsverlusten führen. Eine klare Absage erteilte der Wissenschaftler der Idee, in der ersten Säule der Altersvorsorge eine Kapitaldeckung einzuführen. Eine solche würde bekanntlich erst in 30 bis 40 Jahren eine Wirkung entfalten.

Bofinger schätzt, dass die Umsetzung einer Kapitaldeckung in der GRV möglicherweise gar nicht mehr ernsthaft verfolgt wird.