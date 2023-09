Wie Tief „Bernd“ die Modellierung von Risiken beeinflusst

27.9.2023 – Nach Angaben der DAV sind insbesondere nach Extremwetterereignissen tiefergehende Analysen der verwendeten Bewertungsmodelle notwendig, um sicherzustellen, dass die bestehende Modellierung von Katastrophenrisiken und der zugehörige Risikokapitalbedarf ausreichen. Viele Unternehmen hätten nach „Bernd“ ihre Flutmodelle einer eingehenden Validierung unterzogen oder diese komplett neu evaluiert.

Der Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) blickt in der neuen Ausgabe des Magazins „Aktuar Aktuell“ auf die Hochwasserkatastrophe im Jahr 2021 zurück. Und fragt nach den Lehren aus aktuarieller Sicht.

Mit einem versicherten Schaden in Höhe von 8,4 Milliarden Euro war das Unwettertief „Bernd“ die bislang mit Abstand teuerste Naturkatastrophe im deutschen Markt (VersicherungsJournal 11.7.2023). Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München (Munich Re) bezifferte Ende 2021 den gesamten ökonomischen Schaden auf 33 Milliarden Euro (19.10.2021).

50-Jahresereignis

Laut DAV schätzt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) „Bernd“ als ein sogenanntes 50-Jahresereignis ein – bezogen auf das gesamte Bundesgebiet und gemessen an der Schadenhöhe durch Überschwemmung.

Demnach ist unter den gegenwärtigen Klimabedingungen zu erwarten, dass Deutschland etwa einmal in 50 Jahren von einem Überschwemmungsereignis mit einem vergleichbaren Schadenaufwand heimgesucht wird.

„Übersetzt auf einen einjährigen Prognosehorizont besteht somit eine statistische Wahrscheinlichkeit von ungefähr zwei Prozent, dass ein solches Ereignis in Deutschland bereits innerhalb des kommenden Jahres erneut auftritt“, wird berichtet.

Aufgrund des Klimawandels sei jedoch davon auszugehen, dass solche extremen Unwetterereignisse in Zukunft häufiger auftreten würden, was wiederum auch Einfluss auf die genannten Einschätzungen zu „Bernd“ und vergleichbaren Ereignissen haben werde.

Analysen der Bewertungsmodelle

Für die Versicherungswirtschaft sei es angesichts der enormen finanziellen Belastungen, die durch Extremwetterereignisse wie „Bernd“ auftreten können, „von großer Bedeutung, das Schadenpotenzial ihrer versicherten Naturgefahren fortwährend adäquat einzuschätzen und entsprechende Kapitalpuffer vorzuhalten“, heißt es weiter.

Insbesondere nach dem Eintritt von Großereignissen seien daher tiefergehende Analysen der verwendeten Bewertungsmodelle notwendig, um sicherzustellen, dass die bestehende Modellierung von Katastrophenrisiken und der zugehörige Risikokapitalbedarf ausreichten.

„Derartige Analysen erfordern zahlreiche risiko- und modellierungsrelevante Informationen, die weit über reine Schadenschätzungen hinausgehen und beispielsweise auch statistische Auswertungen des GDV und wissenschaftliche Studien umfassen“, wird berichtet. Zu berücksichtigen sei hierbei, dass die benötigten Detailinformationen oft erst mit größerem zeitlichen Abstand nach dem Ereignis zur Verfügung stünden.

„Neben modellspezifischen Analysen lassen sich in Abhängigkeit der relevanten Naturgefahren auch Trendanalysen durchführen. Von besonderer Relevanz für hydro-meteorologische Gefahren wie Überschwemmung, Hagel und Sturm ist hierbei natürlich der Klimawandel als Megatrend“, schreibt die DAV.

Flutmodelle validiert

Viele Unternehmen hätten nach „Bernd“ ihre Flutmodelle einer eingehenden Validierung unterzogen oder diese komplett neu evaluiert. Sie hätten auf diese Weise gegebenenfalls auch Verbesserungspotenziale hinsichtlich Methodik und/oder Modellkalibrierung identifizieren können.

„Erkenntnisse, die sich aus Großereignissen wie ‚Bernd‘ gewinnen lassen, fließen über die Evaluierung in die Bewertungsmodelle der Unternehmen ein und können somit Einfluss auf Unternehmens-Entscheidungen haben“, heißt es.

Die gewonnenen Erkenntnisse lassen sich der DAV zufolge bei der Definition der Risikoneigung und Risikostrategie nutzen. Risikokapital könne effizienter allokiert werden, Rückversicherungs-Deckungen könnten mit diesen Erkenntnissen adäquater ausgestaltet werden. Ebenso würden diese Erkenntnisse in die Kalkulation von Versicherungsprämien einfließen.

Langzeitfolgen durch „Bernd“

Der Verband erwartet, dass das Ereignis „Bernd“ die Politik und die Versicherungswirtschaft noch lange Zeit beschäftigen wird, und nennt hier unter anderem die Diskussionen zur Pflichtversicherung. In den Aktuarwissenschaften werfe „Bernd“ grundsätzliche Fragen zur Risikomodellierung von Naturkatastrophen-Risiken auf.

„Da Detailinformationen zu Großereignissen wie „Bernd“ häufig erst einige Zeit nach dem Ereignis vorhanden sind, werden daraus gewonnene Erkenntnisse auch in den nächsten Jahren noch Eingang in Evaluation und Neuentwicklung mathematischer Modelle finden. Auch die DAV beschäftigt sich in unterschiedlichen Arbeitsgruppen mit diesen aktuellen Themen“, wird berichtet.