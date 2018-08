Wie stabil die Schaden-/Unfallversicherer aufgestellt sind

16.8.2018 – Laut GDV-Auswertung der SFCR-Berichte 2017 der deutschen Schaden- und Unfallversicherer ist deren Geschäftsmodell stabil und die Finanzausstattung stark. Die Eigenmittel betragen über 101 Milliarden Euro und weisen zu 98 Prozent die höchste Qualitätsstufe auf. Damit würden selbst Katastrophenereignisse die Bilanz kaum belasten. Auch kleinere Versicherer sorgen durch eine höhere Rückversicherungsquote angemessen vor. Bei der Berechnung der Kapitalanforderung SCR setzt sich der GDV für eine Vereinfachung und die Absenkung bestimmter Parameter ein. Errechnet wurden SCR-Bedeckungsquoten zwischen 128 und 940 Prozent.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hat die Berichte der deutschen Schaden- und Unfallversicherer über ihre Solvabilität und Finanzlage für das Jahr 2017 analysiert. Danach stehen große Überschüsse zur Verfügung, um Schwankungen im Schadenverlauf und in der Schadenabwicklung auszugleichen.

Stabiles Geschäftsmodell und insgesamt starke Finanzausstattung

„In der deutschen Versicherungswirtschaft ist die Situation relativ stabil“, hatte Uwe Ludka, Vorsitzender des GDV-Ausschusses Finanzregulierung, bereits im April beim dritten Solvency-II-Presseworkshop festgestellt (VersicherungsJournal 20.4.2018). Damals standen die Lebensversicherer im Mittelpunkt. Für Nicht-Leben gab es lediglich Schätzungen.

Nun hat der GDV diese Lücke geschlossen und die SFCR-Berichte fast des gesamten deutschen Markts (circa 98 Prozent) ausgewertet.

Die zum zweiten Mal seit Einführung von Solvency II veröffentlichten Kennzahlen belegen nach Meinung des GDV: Die Schaden-/ Unfallversicherung erweist sich weiterhin als überaus stabil. Eine mittlere Bedeckungsquote von 296 (Vorjahr: 286) Prozent zeugt von einem stabilen Geschäftsmodell und einer nach wie vor starken Finanzausstattung.

Über 101 Milliarden Euro Eigenmittel höchster Qualität

Versicherungstechnische Rückstellungen haben die Schaden-/ Unfallversicherer in Höhe von über 100 Milliarden Euro gebildet. Dazu kommt unter Solvency II ein zusätzlicher Sicherheitsaufschlag auf diese Rückstellungen. Hierfür werden nochmals sechs Milliarden angesetzt.

Auch auf der Aktivseite steht genügend Kapital zur Verfügung, um allen Verpflichtungen nachkommen zu können. Auf der Grundlage des Überschusses der Aktiva über die Passiva werden die anrechenbaren Eigenmittel berechnet. Sie betragen 101 Milliarden Euro und weisen zu 98 Prozent die höchste Qualitätsstufe („tier-1“) auf. Die Kriterien: Verfügbarkeit, Einforderbarkeit und Nachrangigkeit.

Damit würden selbst Katastrophenereignisse die Bilanz kaum belasten. Bei Sturm „Kyrill“ mussten Schäden in Höhe von über zwei Milliarden Euro bezahlt werden. Der Hagel in München 1984 wiederum traf insbesondere die Kraftfahrzeug-Versicherer. Fast eine Viertelmillion Autos wurden beschädigt; ein Gesamtschaden von rund 1,5 Milliarden Euro musste und konnte bereits vor über 30 Jahren verkraftet werden.

Auch kleinere Versicherer sorgen ausreichend vor

Fast 90 Prozent der Bruttoprämien erwirtschaften die Schaden-/ Unfallversicherer in den Bereichen Kraftfahrt, Sach- und allgemeine Haftpflicht. Für durchschnittlich 23 Prozent der Prämien in diesen Segmenten kaufen die Erstversicherer Rückversicherungsschutz ein. In der Sachversicherung oder auch in Transport liegt die Quote bei circa 30 Prozent.

Die GDV-Auswertung nach Unternehmensgröße zeigt, dass bei den 53 Versicherern mit einem Prämienvolumen unter 100 Millionen Euro diese Quote sogar 33,2 Prozent beträgt. Die 63 mittelgroßen Versicherer (Prämienvolumen zwischen 100 Millionen Euro bis eine Milliarde Euro) transferieren Risiken im Umfang von durchschnittlich 20,8 Prozent des Prämienvolumens.

21 Unternehmen vereinnahmen mehr als eine Milliarde Prämien in Schaden/Unfall. Davon geben sie 24,4 Prozent an Rückversicherer ab. Die deutschen Rückversicherer, die überwiegend weltweit agieren, sind ihrerseits kapitalstark. Deren Aktiva-Überschuss beläuft sich auf rund 195 Milliarden Euro. Die Eigenmittel übersteigen die versicherungs-technischen Rückstellungen um mehr als das Doppelte.

GDV fordert vereinfachte Berechnung

Die SCR-Bedeckungsquoten der Branche liegen

zwischen 128 und 940 Prozent. Zum Vergrößern Bild

klicken (Bild: GDV)

Unter Solvency II müssen die Versicherer ihre Risikotragfähigkeit nachweisen. Berechnet wird die Kapitalanforderung SCR entweder nach einer Standardformel oder durch ein internes beziehungsweise partiell internes Modell. Hier setzt sich der GDV dafür ein, Berechnungen zu vereinfachen oder bestimmte Parameter zu senken.

Einige Positionen der Versicherungswirtschaft: Wegen des stabilen Geschäftsmodells der Schaden-/ Unfallversicherer wäre die Beschränkung der Quartals-Berichterstattung sinnvoll.

Einzelne Faktoren, wie beispielsweise für Naturkatastrophen, sollten auf einen angemessenen Wert reduziert werden. Für einzelne Risiken sollte zudem geprüft werden, ob der Berechnungsaufwand im Verhältnis zu deren Bedeutung angemessen ist.

In Schaden/Unfall hat der GDV für die SCR-Bedeckung Quoten zwischen 128 und 940 Prozent errechnet. Damit seien ausnahmslos alle Unternehmen hinreichend mit Kapital ausgestattet. Die gesamte Kapitalanforderung der Branche liegt bei 37,3 Milliarden Euro. Der größte Bestandteil der Solvenzkapital-Anforderung dient mit 77 Prozent der Abdeckung des Marktrisikos.