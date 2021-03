Wie sich Versicherer überflüssig machen

26.3.2021 – Dem sich verhärtenden Markt für Industrieversicherung folgt regelmäßig Säbelgerassel bei der versicherungsnehmenden Industrie. Dieses Mal scheint der Bogen für die Mitglieder des Gesamtverbandes der versicherungsnehmenden Wirtschaft überzogen. Die Reputation der Industrieversicherung ist auf dem Tiefststand, so eine Umfrage des Verbandes.

Die Industrieversicherer sanieren ihre Bücher auf breiter Front: Alle 100 Unternehmen, die an der diesjährigen Umfrage des Gesamtverbandes der versicherungsnehmenden Wirtschaft e.V. (GVNW) zum Renewal 2020/21 teilgenommen haben, waren bei dieser Erneuerungsrunde in einer oder mehreren Sparten von Prämienerhöhungen betroffen. Bei 84,1 Prozent dieser Unternehmen, die der Großindustrie oder dem gehobenen Mittelstand zugerechnet werden, reduzierten die Versicherer die Kapazitäten.

Reputation der Industrieversicherer ist schlecht oder sehr schlecht

Alexander Mahnke (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

73,2 Prozent berichteten über die Einführung zusätzlicher Ausschlüsse und anderer Deckungseinschränkungen. 58,5 Prozent der Befragten beklagten ein schlechte und/oder verspätete Kommunikation mit dem Versicherer. Knapp jedes dritte Unternehmen erhielt in bestimmten Bereichen keine Versicherungsdeckung. Fast 15 Prozent sahen sich einer schwierigen Schadenregulierung gegenüber.

Als Folge dieser Maßnahmen sank die Reputation der Industrieversicherung auf einen historischen Tiefststand: 79 Prozent bezeichneten die Reputation als „sehr schlecht“ und weitere sechs Prozent als schlecht. Nur fünf Prozent als gut. „Keiner mit sehr gut“, so GVNW-Chef Dr. Alexander Mahnke bei der Vorstellung der Umfrageergebnisse.

Die Makler, sofern die GVNW-Mitglieder solche nutzen, kamen bei der Umfrage gut weg. Zwei Drittel bewerten ihre Leistungen mit „gut“ oder „sehr gut“. Weitere 20 Prozent zumindest mit „befriedigend“.

Captive, Kapitalmarkt oder Trigger als Alternativen

Als Reaktion auf die Maßnahmen der Versicherer im sich verhärtenden Markt prüfen nun zwei Drittel alternative Risikolösungen wie den Einsatz von Captives, parametrischen Triggern oder auch Kapitalmarktlösungen.

Christian Böhm (Bild: Schmidt-Kasparek)

Der GVNW sieht die Gefahr, dass sich Unternehmen, die Kosten und Mühen für die Gründung einer Captive auf sich nehmen, weitgehend als Nachfrager von Industrieversicherungen ausfallen. „Die Captives werden sich auch die guten Rosinen picken“, so der stellvertretende GVNW-Vorsitzende Christian Böhm. „Das ist ein gefährliches Spiel, wenn man sagt, versichert euch selbst, wo es uns weh tut.“

Renewal besser gestalten

Den Haupt-Versicherungspartnern der GVNW-Mitglieder biete man nun konkret den Dialog an, um das nächste Renewal besser zu gestalten. „Wir bleiben verhalten optimistisch, dass das an ein oder anderer Stelle Ausrutscher in der fehlenden Kommunikation oder bei spezifischen Risiken waren“, so Mahnke.

Er befürchtet zwar, dass die Industrieversicherer mit der Sanierung ihrer Bücher „noch nicht vollständig durch sind“, hofft aber, dass zumindest die drastischen Ausschläge „zuende sein müssten“. Er fordert mehr Rationalität und Augenmaß in diesem langfristig angelegten Geschäft. Schließlich könnten die Versicherungsnehmer nichts für den jahrzehntelangen weichen Markt.

Keine entsprechenden Schadenquoten

Der GVNW hat alle Sparten abgefragt. In der Tendenz stehen den Prämienerhöhungen oder Verschlechterungen des Versicherungsschutzes bei den Befragten keine entsprechenden Schadenquoten gegenüber.

So berichten beispielsweise 34 Prozent von Verteuerungen in der Sach- und der Betriebsunterbrechungs-Versicherung. Bei 79 Prozent liegt die Schadenquote in dieser Sparte unter 50 Prozent. Nur bei einem Unternehmen lag die Quote bei über 100 Prozent.

In der D&O-Versicherung stieg die Prämie bei 83 Prozent der Unternehmen insgesamt und bei immerhin 15 Prozent mehr als 100 Prozent. 96 Prozent gaben eine Schadenquote von unter 50 Prozent an.

Problematisch seien hier die Bedingungsänderungen und die zurückgehenden Versicherungssummen. Oft seien Programme nicht mehr vollständig zu komplementieren – zumindest nicht mit Versicherern, die nahe am deutschen Versicherungsrisiko seien, so Mahnke.

Katerstimmung in Cyber

Ähnlich sieht das Bild in der Cyberversicherung aus, bei der der GVNW die anfängliche „Goldgräberstimmung“ der Versicherer beklagt. 69 Prozent berichten über generelle Erhöhungen und neun Prozent von solchen über 100 Prozent. Bei 88 Prozent liege aber die Schadenquote unter 50 Prozent.

Jahrelang hätten die Versicherer die Notwendigkeit dieser Absicherung betont und „Cyber schmackhaft gemacht“ und nun schränkten sie die Kapazitäten ein. „Das trägt nicht zum Vertrauen bei“, so Mahnke.

Im Vorgriff auf das nächste Renewal wollen zwei Drittel der Unternehmen den Erneuerungsprozess früher beginnen und gut die Hälfte dem Versicherer mehr Daten und Informationen zur Verfügung stellen. Knapp 39 Prozent der Unternehmen investiert mehr in Risikomanagement-Initiativen.