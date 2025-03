Wie sich Firmen vor den sechs größten Cyberrisiken schützen

20.3.2025 – Unternehmen sind weiterhin von Cyberattacken betroffen, allerdings hat sich die Bedrohungslage im vergangenen Jahr deutlich verändert: Während Angriffe mit Ransomware zurückgingen, nahmen Zahlungsbetrug und E-Mail-Kompromittierungen deutlich zu. Das zeigt eine Auswertung versicherter Cybervorfälle. Der durchschnittliche Schaden bei Zahlungsbetrug betrug demnach 54.876 Euro.

2024 war „ein Jahr voller Widersprüche in der Entwicklung der Cyberbedrohungen“, erklärt Jules Veyrat, Chef und Mitgründer der Stoïk GmbH. Der Assekuradeur mit Hauptsitz in Paris hat sich auf Cyberrisiken für Gewerbe- und Industrieunternehmen in Europa spezialisiert. Der deutsche Standort befindet sich in Köln.

Jules Veyrat (Bild: Stoïk)

Neben dem Angebot von Policen sollen die Stoïk-Vertriebspartner ihren Kunden hierzulande auch Assistance-Leistungen offerieren. Damit sollen beispielsweise potenzielle IT-Bedrohungen im Betrieb offengelegt werden. Nach Firmenangaben arbeitet man europaweit mit mehr als 1.000 Versicherungsmaklern zusammen.

E-Mail-Postfach das wichtigste Einfallstor für Kriminelle

Für den am Mittwoch veröffentlichten Cyber-Schadensbericht 2024 hat Stoïk alle Sicherheitsvorfälle ausgewertet, die Versicherungskunden in Frankreich und Monaco sowie Deutschland und Österreich gemeldet haben. Demnach ist das E-Mail-Postfach eines Beschäftigten das wichtigste Einfallstor für Kriminelle im Internet.

Unter der mit 30 Prozent am häufigsten festgestellten E-Mail-Kompromittierung verstehen die Studienautoren den unbefugten Zugriff auf ein E-Mail-Konto. Diese Attacke führt aber nicht unmittelbar immer auch zu einem Betrug, dem mit 23 Prozent zweithäufigsten Vorfall, dem oft eine dubiose Überweisung mit einem durchschnittlichen Schaden von 54.876 Euro folgt.

Die drittwichtigste Kategorie ist die Kompromittierung eines internen Assets (18,4 Prozent). Gemeint ist damit sogenannte Malware, die gezielt interne Systeme angreift, um Daten zu stehlen, zu manipulieren oder zu zerstören. Hierfür nutzen Hacker bei der Kompromittierung von mit dem Internet verbundenen Assets (9,2 Prozent) hingegen Sicherheitslücken.

Gemeldete Schäden nach Vorfallskategorie (Bild: Stoïk)

Ransomware: die am meisten gefürchtete Schadensart

Während 6,9 Prozent der Cybervorfälle auf andere Ursachen zurückzuführen sind, spielt auch sogenannte Ransomware (12,4 Prozent) eine Rolle. „Obwohl sie nicht die häufigste Form ist, bleibt sie eine der größten Sorgen für Versicherer – vor allem wegen ihrer überproportional hohen finanziellen Auswirkungen“, berichtet Veyrat.

„Diese Angriffe verursachen erhebliche Betriebsunterbrechungen und hohe Kosten für die Bewältigung des Vorfalls, darunter Krisenmanagement, Forensik und Systemwiederherstellung. Diese Kombination macht Ransomware zu einer der gefährlichsten und gefürchtetsten Bedrohungen im Bereich der Cyberrisiken.“

E-Mail-Kompromittierungen nahmen 2024 deutlich zu

Im vorigen Jahr stiegen ab Mitte September die Ransomware-Angriffen mit gravierenden Konsequenzen signifikant an, so Veyrat weiter. Opfer von Datenlecks wurden demnach Großunternehmen wie Kadewe, Medion, Thyssenkrupp, Varta und Volkswagen, die teilweise erhebliche Ausmaße hatten.

Im Vergleich zum Vorjahr ging die Zahl der Ransomware-Angriffe zwar zurück, doch die der E-Mail-Kompromittierungen nahmen deutlich zu. Letztere hingen im vorigen Jahr häufig mit den Olympischen und Spielen zusammen, für die vermeintlich vergünstigte Eintrittskarten in Aussicht gestellt worden waren.

Vergleich der Schadensfrequenz nach Art des Vorfalls (Bild: Stoïk)

Insgesamt verzeichnet der Cyber-Schadensbericht 2024 einen Anstieg der Schadenshäufigkeit von 3,87 auf 4,34 Prozent. „Unsere wachsende Abhängigkeit von vernetzten Technologien verstärkt ein systemisches Risiko von nie dagewesener Größe. Ein einziges Datenleck kann weltweite Auswirkungen haben“, kommentiert Veyrat.

Künstliche Intelligenz kann Cybersicherheit erhöhen

In seinem Ausblick auf das kommende Jahr sieht der Stoïk-Chef eine weitere Verschärfung der Bedrohungslage. Daran habe auch der verstärkte Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) einen Anteil. Allerdings werde KI auch eine Schlüsselrolle in der Abwehr von Angriffen spielen und so die Verteidigung gegen Cyberkriminalität stärken.

Dank guter Vorbereitung auf den Ernstfall waren laut der Studie 74 Prozent der betroffenen Unternehmen binnen einer Woche wieder voll einsatzbereit, 22 Prozent innerhalb von zwölf Stunden. „Alle erfolgreich bewältigten Vorfälle basierten auf gut konfigurierten und regelmäßig getesteten Backups“, kommentiert Veyrat.

Als weitere praxisnahe Tipps empfiehlt der Assekuradeur Unternehmen, folgende Maßnahmen zu ergreifen: