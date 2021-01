Wie sich Corona rechtlich auf das Berufsleben auswirkt

21.1.2021 – Die Covid-19-Pandemie führt zu ganz neuen arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen zwischen Beschäftigten und ihren Arbeitgebern. Das zeigen einige Gerichtsentscheidungen zur Maskenpflicht im Betrieb, Pandemie-bedingten Kündigungen sowie dem Anspruch auf Kurzarbeitergeld für Geschäftsführer.

Zu Streit kann es führen, wenn ein Arbeitgeber das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes anordnet. Denn nicht jeder Beschäftigte ist damit einverstanden, an seinem Arbeitsplatz eine Schutzmaske tragen zu müssen.

Streit um Maskenpflicht

So auch in einem Fall, über den im Rahmen eines einstweiligen Verfügungsverfahrens das Berliner Arbeitsgericht zu entscheiden hatte (Urteil vom 15. Oktober 2020 – 42 Ga 13034/20). In dem hatte eine Arbeitnehmerin darauf bestanden, statt eines Mund-Nasen-Schutzes aus gesundheitlichen Gründen ein Gesichtsvisier tragen zu dürfen.

Das wurde ihr von ihrem Arbeitgeber unter Hinweis darauf, dass eine Mund-Nasen-Maske einen deutlich besseren Schutz als ein Gesichtsvisier biete, verweigert. Der Unternehmer bestand vielmehr darauf, dass sich die Mitarbeiterin seiner Anweisung zu fügen habe.

Nicht unzumutbar

Zu Recht, urteilte das Berliner Arbeitsgericht. Denn es habe sich gezeigt, dass ein Gesichtsvisier insbesondere zum Schutz Dritter weniger geeignet sei, als eine Maske.

Die Klägerin habe im Übrigen nicht glaubhaft gemacht, dass ihr das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich beziehungsweise für sie unzumutbar sei. Ihr Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung wurde daher als unbegründet zurückgewiesen.

Das Arbeitsgericht Siegburg ging in einem Urteil vom 16. Dezember 2020 (4 Ga 18/20) noch einen Schritt weiter. Es entschied, dass ein Beschäftigter unter bestimmten Bedingungen sogar des Arbeitsplatzes verwiesen werden kann.

Dies trifft unter anderem dann zu, wenn er sich in Zeiten der Corona-Pandemie weigert, trotz Anweisung seines Arbeitgebers, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen (VersicherungsJournal 8.1.2021).

Betriebsbedingte Kündigung

Ebenfalls das Arbeitsgericht Berlin hat in einem Urteil vom 5. November 2020 (38 Ca 4569/20) entschieden, dass allein ein Hinweis auf die Covid-19-Pandemie und einen vermeintlich dadurch verursachten Umsatzrückgang nicht ausreicht, um einen Beschäftigen betriebsbedingt kündigen zu können.

Der Arbeitgeber müsse vielmehr anhand seiner Auftrags- und Personalplanung im Einzelnen darlegen und beweisen, warum nicht nur eine kurzfristige Auftragsschwankung vorliege, sondern ein dauerhafter Auftragsrückgang zu erwarten sei. Werde in dem Betrieb Kurzarbeit geleistet, so spreche das gegen einen dauerhaft gesunkenen Beschäftigungsbedarf, der eine betriebsbedingte Kündigung rechtfertigen könnte.

Anspruch auf Kurzarbeitergeld für Geschäftsführer?

Angestellte Geschäftsführer einer GmbH können ebenso wie andere Angestellte der Gesellschaft einen Anspruch auf Zahlung von Kurzarbeitergeld wegen der Pandemie haben. Das hat das Sozialgericht Speyer mit Urteil vom 30. Juli 2020 entschieden (S 1 AL 134/20).

Nach Ansicht der Richter widerspricht es der Intention des Gesetzgebers, möglichst viele Arbeitnehmer durch die Gewährung von Kurzarbeitergeld in einem Beschäftigungs-Verhältnis zu halten, wenn angestellten Geschäftsführern des Unternehmens die Zahlung verweigert wird (VersicherungsJournal 13.8.2020).

Zahlungsaufschub wegen Covid 19?

Einem Beschäftigten, der wegen pandemiebedingter Kurzarbeit über ein nur geringes Einkommen verfügt, muss die Rückzahlung eines Darlehens für die Dauer von drei Monaten gestundet werden. Das hat das Amtsgericht Frankfurt am Main mit Beschluss vom 8. April 2020 entschieden (32 C 1631/20 (89)).

Der Entscheidung lag ein Antrag eines Arbeitnehmers auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen seine Bank zugrunde. Die hatte die Geschäftsbeziehung gekündigt und den Antragsteller gleichzeitig dazu aufgefordert, sein überzogenes Konto kurzfristig glatt zu stellen. Dazu fühlte sich der von Kurzarbeit betroffene Mann finanziell nicht in der Lage.

Das Frankfurter Amtsgericht hatte ein Einsehen mit ihm. Es gab seinem Antrag statt. Wegen des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie sei das Geldinstitut zu einer dreimonatigen Stundung verpflichtet (VersicherungsJournal 16.4.2020).