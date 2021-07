Wie sich Corona auf Todesfallzahlen und Lebenserwartung auswirkt

12.7.2021 – Neben kalendarischen und demografischen Gegebenheiten hat auch die Corona-Pandemie zum deutlichen Anstieg der Sterbefälle im vergangenen Jahr beigetragen. Vor diesem Hintergrund haben nach aktuellen Destatis-Zahlen die Sterberaten insbesondere in hohen Altersjahren kräftig zugenommen.

WERBUNG

Die Zahl der Todesfälle in Deutschland ist im Corona-Jahr 2020 um rund 46.000 auf etwa 986.000 gestiegen (VersicherungsJournal 27.4.2021). Da sich gleichzeitig die Geburtenzahl leicht und die Nettozuwanderung deutlich verminderten, war hierzulande erstmals seit 2011 wieder ein Minus bei der Bevölkerungszahl zu beobachten (22.6.2021).

Hintergründe zu dem Anstieg

Den aktuellen Anstieg bei den Sterbefällen in der Bundesrepublik führt das Statistische Bundesamt (Destatis) nach neuesten Erkenntnissen auf mehrere Faktoren zurück. Zu einem nur kleinen Teil (rund 3.000 Fälle) spielte hinein, dass 2020 ein Schaltjahr mit einem zusätzlichen Tag war.

Weniger als die Hälfte der Erhöhung (etwa 20.000 Fälle) hatte demografische Hintergründe. Sie ist mit dem höheren Anteil älterer Menschen zu erklären, erläuterte das Amt am Freitag unter Berufung auf die nun vorliegenden endgültigen Daten.

Derzeit werde aufgrund des zunehmenden Anteils älterer Menschen an der Bevölkerung von Jahr zu Jahr mit einer steigenden Zahl der Sterbefälle in Deutschland gerechnet, so die Statistiker weiter.

Darüber hinaus teilte Destatis mit: „Die Entwicklung der Sterblichkeit im Jahr 2020 lässt sich zudem nur vor dem Hintergrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie interpretieren.“ Ende vergangener Woche hatte das Amt vermeldet, dass Covid-19 im vergangenen Jahr bei über 30.000 Fällen die für das Versterben verantwortliche Todesursache war (9.7.2021).

Corona-Effekt auf Lebenserwartung und Sterbeziffern?

Die Maßnahmen und Verhaltensänderungen könnten neben der Vermeidung von Covid-19-Todesfällen „auch dafür gesorgt haben, dass weniger Sterbefälle durch andere Infektionskrankheiten wie beispielsweise die Grippe verursacht wurden, was sich ebenfalls auf die hier betrachteten Maßzahlen auswirkt.

Altersspezifische Sterbeziffern. Zum Vergrößern Bild

klicken (Bild: Destatis)

Rückgänge oder Anstiege bei anderen Todesursachen können ebenfalls einen Effekt auf die Entwicklung der Lebenserwartung und der Sterbeziffern haben“, so die Behörde am Freitag anlässlich der Veröffentlichung der neuen Sterbetafel 2018/2020 (12.7.2021).

Sterbeziffern insbesondere bei 75plus gestiegen

Laut Destatis ist mit der Berücksichtigung des Jahres 2020 bei der Sterbetafel 2018/2020 erstmals ein Jahr in die Berechnung der Lebenserwartung eingeflossen, in dem sich die Corona-Pandemie auf das Sterbegeschehen ausgewirkt hat.

Zum Teil kräftige Auswirkungen sind bei den altersspezifischen Sterbeziffern zu beobachten. So ist die Sterblichkeit im Jahr 2020 gegenüber 2019 insbesondere für über 75-Jährige bei beiden Geschlechtern gestiegen.

Demnach waren in der Altersgruppe von 75 bis 79 Jahre aktuell 42,9 (2019: 41,6) männliche Verstorbene pro 1.000 Personen zu verzeichnen. Bei den Frauen in dieser Altersgruppe erhöhte sich die Sterbeziffer von 25,0 auf 25,8.

Bei den Herren zwischen 90 und 94 ging es um 13,6 auf 243,0 Gestorbene pro 1.000 Personen hinauf. Bei den Damen in dieser Altersgruppe stieg die Sterbeziffer immerhin noch um 6,7 auf 198,9 Verstorbene pro 1.000 Personen.