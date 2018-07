Wie realistisch ist der steuerliche Rückstellungszins?

23.7.2018 – Die Bundesregierung sieht keinen Handlungsbedarf beim steuerlichen Rechnungszinsfuß für Pensionsrückstellungen von sechs Prozent, wie aus einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion hervorgeht. Auch würde eine Absenkung des Zinssatzes kurzfristig zu Einnahmeverlusten in Milliardenhöhe führen, schreibt das Bundesfinanzministerium.

In der weiterhin anhaltenden Niedrigzinsphase führt der steuerliche Rückstellungszins (nach § 6a EstG) von sechs Prozent letztlich zur Besteuerung von Scheingewinnen. Eine Stellungnahme hierzu hat die Bundestagsfraktion der FDP in einer Kleinen Anfrage an die Bundesregierung eingefordert.

Dieser läge keine umfassende Darstellung der handels- und steuerrechtlichen Pensionsrückstellungen in Deutschland über die letzten zehn Jahre vor, schreibt die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium der Finanzen (BMF), Christine Lambrecht (SPD), in Beantwortung der Fragen des FDP-Finanzexperten Frank Schäffler.

Bei den Zinssätzen sieht die Bundesregierung derzeit jedenfalls keinen Handlungsbedarf. Auch sei der steuerliche Rechnungszins „nicht unrealistisch hoch“.

„Rechnungszins nicht unrealistisch hoch“

Bei der bilanzsteuerlichen Bewertung von Pensionsrückstellungen nach § 6a EstG betrage der steuerliche Rückstellungszins unabhängig von der tatsächlichen Zinsentwicklung sechs Prozent. Ein eindeutig gesetzlich festgeschriebener Zinssatz verhindere, dass in Phasen steigender Kreditzinsen die Unternehmen steuerlich zusätzlich belastet würden, schreibt die Staatssekretärin in der Antwort, die dem VersicherungsJournal vorliegt.

Als ertragssteuerliche Größe orientiere sich der Zins an der Eigenkapitalverzinsung und nicht am Fremdkapitalzins, argumentiert die SPD-Politikerin. „Der derzeitige Rechnungszins ist insoweit nicht unrealistisch hoch.“

Absenkung des Zinssatzes führt zu Milliardenausfällen

Eine Absenkung des Zinssatzes hätte auch nur einen Einmaleffekt und würde die Unternehmen nur in der Rückstellungsphase entlasten. In späteren Jahren müssten sie dann entsprechend mehr Steuern zahlen.

Würde man dieses Jahr den Zinssatz auf fünf Prozent absenken, hätte dies Steuerausfälle von 11,4 Milliarden Euro zur Folge. Eine Reduzierung auf vier Prozent würde 24,6 Milliarden und eine auf drei Prozent bereits 40,0 Milliarden Euro kosten. In den Folgejahren würde wegen der geringeren Zuführungen zu den Rückstellungen „jährliche Mehreinnahmen im dreistelligen Millionenbereich“ eintreten, heißt es in der Antwort weiter.