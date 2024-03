Wie Privatversicherte das Gesundheitssystem mitfinanzieren

12.3.2024 – Der Mehrumsatz der PKV-Versicherten lag 2022 bei 12,33 Milliarden Euro. Der größte Anteil entfiel auf die ambulant-ärztliche Versorgung. Dies zeigt der aktuelle Jahresbericht des WIP.

Die Bedeutung der privaten Krankenversicherung (PKV) für Arztpraxen und andere Leistungsanbieter im Gesundheitssystem steigt. Zu diesem Schluss kommt das WIP – Wissenschaftliches Institut der PKV in seiner Analyse „Mehrumsatz und Leistungsausgaben von PKV-Versicherten. Jahresbericht 2024“ (PDF, 575 KB).

Ein wesentlicher Grund dafür ist der sogenannte Mehrumsatz, heißt es in der Untersuchung. Dieser entspricht dem Betrag, den PKV-Versicherte im Vergleich zu den Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) mehr bezahlen. Denn für ihre Behandlung gibt es weniger Budgetbeschränkungen und meist höhere Honorare.

2022 lag dieser Mehrumsatz bei 12,33 Milliarden Euro. Das seien rund 650 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Zum Vergleich: 2021 bezifferte das WIP den Wert auf 11,68 Milliarden Euro und damit rund 150 Millionen Euro über 2020 (VersicherungsJournal 17.5.2023).

Mehreinnahmen durch Privatversicherte (Bild: WIP)

Knapp sieben Milliarden Euro für die ambulant-ärztlichen Versorgung

Wie in den Vorjahren der WIP-Auswertung ging mit 6,95 Milliarden Euro der größte Teil des Mehrumsatzes auf die ambulant-ärztliche Versorgung zurück. In diesem Bereich gab es einen Zuwachs von 3,2 Prozent. 2,78 Milliarden Euro entfielen auf die Zahnmedizin und knapp eine Milliarde auf Heilmittel.

Die Mehreinnahmen je Arztpraxis sieht das Institut durchschnittlich bei 63.121 Euro. 2021 waren es noch 58.849 Euro.

Zum Hintergrund erläutert das WIP in seiner Auswertung: 20,4 Prozent der Gesamteinnahmen von niedergelassenen Ärzten entfallen auf PKV-Versicherte – und dies bei einem Versichertenanteil von 10,3 Prozent.

In der GKV war in den Jahren 2021 und 2022 ein stärkeres Ausgabenwachstum zu beobachten. WIP im Jahresbericht 2024

Leistungsausgaben steigen jährlich in der PKV und der GKV

Die Autoren sehen sich in ihrer Untersuchung regelmäßig an, wie sich die Ausgaben pro Kopf in einem bestimmten Zeitraum (hier von 2012 bis 2022) entwickelten. In den vergangenen zehn Jahren stiegen die Leistungsausgaben je Versichertem um 41,6 Prozent.

Das Institut der PKV betont jedoch, dass man damit weiterhin unter dem Anstieg der GKV mit einem Plus von 48,4 Prozent bleibe.

„In der GKV war in den Jahren 2021 und 2022 ein stärkeres Ausgabenwachstum zu beobachten. Neben den Pandemieauswirkungen dürfte eine ausgabensteigernde Gesetzgebung der Grund dafür sein“, schreibt das WIP dazu.