Wie Mitarbeitende die betriebliche Altersversorgung bewerten

15.5.2023 – Das Angebot einer Betriebsrente schätzen Arbeitnehmer, unabhängig von ihrem Alter und ihrer jeweiligen Position im Unternehmen. Gerade Jüngeren ist diese Option wichtig, gerne auch ohne Beitragsgarantie.

Die Vorteile der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) sind bei den Beschäftigten durchaus angekommen. Das entsprechende Angebot beeinflusst positiv die Einstellung zum Arbeitgeber. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage der Civey GmbH im Auftrag der Liechtenstein Life Assurance AG.

Die Auswertung basiert auf den Antworten von 2.500 abhängig Beschäftigten. Den Erhebungszeitraum gibt der Versicherer vom 17. bis zum 23. April an.

Jüngere schätzen Betriebsrente

Die Altersvorsorge über den Arbeitgeber schätzen Mitarbeitende, unabhängig von ihrer jeweiligen Position im Unternehmen. Insgesamt finden 68 Prozent der Befragten, dass eine bAV mit steuerfreier Zuzahlung den Job für sie attraktiver macht. Auch Manager und Entscheidungsträger stimmen dieser Aussage mit knapp 70 Prozent zu.

Und gerade die Jüngeren wissen die Option einer Betriebsrente zu würdigen. 73 Prozent der Auszubildenden bewertet diese Offerte des Chefs als attraktiv. „Der Wandel vom Arbeitgeber- zum Arbeitnehmermarkt verlangt von Unternehmen neue Anreize im Kampf um Fachkräfte und junge Talente“, lässt sich Michael Schäfer, bAV-Spezialist für Liechtenstein Life, zu der Auswertung zitieren.

„Eine Vorsorgelösung, die die besonderen Präferenzen von Management und Fachkräftenachwuchs berücksichtigt, schafft somit auch neue Vertriebschancen für Vermittler“, wirbt der Manager.

Was die Ausrichtung ihrer Betriebsrente angeht, haben jüngere Arbeitnehmer, zumindest teilweise, klare Vorstellungen. 29 Prozent der 18- bis 29-Jährigen würde sich für Rendite statt für Sicherheit entscheiden. Bei den Beschäftigten zwischen 30 und 39 Jahren sind es 28 Prozent.

Umfrage zur bAV (Bild: Liechtenstein Life)

bAV: Abkehr von der 100-Prozent-Garantie

Auch eine Untersuchung der Willis Towers Watson GmbH (WTW) zeigte, dass Ansehen und Wertschätzung der bAV bei den Deutschen hoch im Kurs stehen (VersicherungsJournal 14.7.2022). 57 Prozent wären demnach sogar bereit, eine höhere Summe vom Monatsgehalt abzuzweigen, um eine großzügigere Auszahlung zu erhalten.

Im Vertrieb hatten laut Berechnungen von WTW unabhängige Vermittler 2021 mit 44 Prozent die Nase vorn beim APE-Neugeschäftsvolumen. An zweiter Stelle liegen die Einfirmenvertreter mit 35 Prozent (16.12.2022). Der Rückstand der Ausschließlichkeit fällt damit in der bAV nur in etwa halb so groß aus wie in Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung (7.12.2022).

Für Makler und Mehrfachvertreter bleibt die Allianz Lebensversicherungs-AG laut den Asscompact Trends der uneingeschränkte Favorit. Dahinter folgen schon seit vielen Quartalen die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. und die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland.

Ein weiteres Thema in der bAV ist die Abkehr von der 100-Prozent-Garantie. Sie benötige dringend einen Rechtsrahmen, wie Fabian von Löbbecke, Vorstandschef der HDI Pensionsmanagement AG und Vorstand der HDI Lebensversicherung AG, klarstellte (9.5.2023). Herrschende Rechtsmeinungen sähen Garantieniveaus zwischen 50 und 100 Prozent vor. Es gebe aber keine Gesetzesvorgaben.