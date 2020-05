Wie lange die Versicherer für die Risikoprüfung brauchen

8.5.2020 – Die durchschnittliche Reaktionszeit der Versicherer bei der Risikoprüfung liegt sowohl in der Sach- als auch in der Lebens- und Krankenversicherung deutlich über der Idealvorstellung der unabhängigen Vermittler. Dies zeigt eine aktuelle MRTK-Untersuchung. Am schnellsten geht es in der privaten Sachversicherung, am längsten dauert es im Bereich Biometrie. Hier gibt es auch die größte Differenz zwischen Ist und Soll.

Die Versicherer brauchen von der Antragsbearbeitung bis zum Vertragsabschluss deutlich länger, als es aus Sicht von unabhängigen Versicherungs-Vermittlern dauern sollte. Dies ist ein Ergebnis der Studie „Servicelevels im Maklermarkt 2020“ (VersicherungsJournal 8.4.2020), die das Marketing Research Team Kieseler (MRTK) kürzlich veröffentlicht hat.

Basis der Untersuchung ist eine im Februar 2020 durchgeführte Befragung nach der Cati-Methode von 201 Maklern und Mehrfachvertretern. Dabei wurden die Leistungs- und Servicelevels der Versicherer in verschiedenen Produktkategorien unter die Lupe genommen. Hierzu gehörten die Angebotserstellung, Risikoprüfung, Policierung, Courtageabwicklung sowie die Schaden- und Leistungsabwicklung.

Die unabhängigen Vermittler sollten einerseits angeben, wie schnell ein guter Versicherer auf ihre Anfragen realistischerweise reagieren sollte (Soll). Andererseits wurde danach gefragt, wie lange es ungefähr von der Anfrage bis zu einer abschließenden Reaktion der Unternehmen dauert (Ist).

Risikoprüfung dauert deutlich länger als gewünscht

Beim Leistungs- und Servicelevel Risikoprüfung zeigen sich generell deutliche Unterschiede zwischen dem Soll- und dem Ist-Wert. Die Differenz fällt je nach Produktkategorie aber unterschiedlich hoch aus. Dies war bei der anders aufgebauten Vorgänger-Untersuchung nicht anders (12.9.2018).

Nach der Idealvorstellung der Makler und Mehrfachvertreter sollte der Vorgang im Mittel zwischen 2,5 Tage in der privaten Sachversicherung und 4,3 Tage in der privaten Vorsorge dauern. Tatsächlich dauert die Risikoprüfung im Mittel aber zwischen 4,1 Tage (private Sachversicherung) und 10,1 Tage (Biometrie).

In der privaten Sachversicherung geht es am schnellsten

Ein Blick auf die konkreten Angaben beim Thema Dauer zeigt, dass die Risikoprüfung in der privaten Sachversicherung am häufigsten – nämlich in deutlich mehr als jedem vierten Fall – bereits innerhalb eines Tages erledigt ist. Nur jeder sechste Befragte gab an, der Vorgang dauere eine Woche oder länger.

In der gewerblichen Sachversicherung ist dieser Anteil mehr als doppelt so groß. Im Durchschnitt liegt die Reaktionszeit nur bei etwa jedem achten Interviewten bei höchstens einem Tag. Dies überrascht nicht angesichts der in der Regel deutlich komplexeren Risikosituation von gewerblichen Betrieben.

Gefragt wurde, welche Unternehmen der eigenen Idealvorstellung hinsichtlich der Dauer am besten entsprechen. Hierauf nannten die unabhängigen Vermittler im Bereich private Sachversicherung mit Abstand am häufigsten die Haftpflichtkasse VVaG. Im Bereich gewerbliche Sachversicherung votierten sie am häufigsten für die VHV Allgemeine Versicherung AG und die Axa Versicherung AG.

Am längsten dauert es im Bereich Biometrie

Im Geschäftsfeld Biometrie gab mehr als jeder fünfte Vermittler an, die Risikoprüfung sei frühestens nach 14 Tagen abgeschlossen. In der Idealvorstellung hält nur jeder 20. Makler oder Mehrfachvertreter einen solchen Zeitraum für angemessen. Nur in jedem sechsten Fall ist der Vorgang innerhalb von zwei Tagen erledigt.

In den Segmenten Kranken und private Vorsorge dauert es in jeweils fast jedem zweiten Fall mindestens eine Woche, bis der Produktgeber ein Risiko geprüft hat. Andererseits gab aber auch jeder fünfte Interviewte an, der Vorgang in Kranken sei binnen zwei Tagen abgeschlossen. In der privaten Vorsorge äußerte sich immerhin etwa jeder Sechste entsprechend.

Zu den Unternehmen, die der eigenen Idealvorstellung hinsichtlich der Dauer am besten entsprechen, gehören in den Bereichen Biometrie sowie private Vorsorge die Allianz Lebensversicherungs-AG und die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. In Kranken wurden am häufigsten die Hansemerkur Krankenversicherung AG und die Hallesche Krankenversicherung a.G. genannt.

Die Ergebnisse der Studie „Servicelevels im Maklermarkt 2020“ sind in einem 47-seitigen Powerpoint-Dokument zusammengefasst. Es kann direkt beim Marketing Research Team Kieseler kostenpflichtig erworben werden. Die Konditionen werden auf Anfrage per E-Mail oder Telefon 0162 2497777 genannt.