Wie Kunden zur bAV beraten werden wollen

17.10.2025 – Das Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen Aon hat eine repräsentative Studie zu Erwartungen von Arbeitnehmern an Betriebsrenten veröffentlicht. Demnach spielen individuelle persönliche Informationen die Hauptrolle. Relevant sind auch weiterhin Dokumente in Papierform – allerdings vor allem für ältere Beschäftigte. Die jüngeren Befragten hingegen wünschen sich den verstärkten Einsatz von Videos und Tutorials.

Die Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung (bAV) bleibt seit Jahren hinter den Erwartungen zurück. Wie man das ändern könnte und wie die Beschäftigten hierzulande die Betriebsrente sehen, zeigt eine aktuell veröffentlichte Studie der Aon Holding Deutschland GmbH.

Ihre diesjährige „Aon Arbeitnehmersurvey“ steht unter dem Titel „Sicherheit, Risiko und soziales Gewissen – Wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland die bAV sehen“. Sie entstand in Zusammenarbeit mit der Yougov Deutschland GmbH.

Für die repräsentative Studie wurden im Juni und Juli 1.121 Menschen im Alter von 18 bis 63 Jahren befragt. Sie sind sozialversicherungspflichtige Beschäftigte in Unternehmen mit mindestens 50 Mitarbeitern. Ihre Antworten wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung.

Mitarbeiter wünschen sich Beratung zur bAV

Stephanie Zelosko (Bild: Aon Deutschland)

„Die Studie bestätigt einmal mehr die hohe Wertschätzung, die die betriebliche Altersversorgung bei Arbeitnehmenden genießt“, fasst Stephanie Zelosko, Senior Consultant bei Aon, die Erkenntnisse der Untersuchung zusammen. Sie zeige aber auch auf, was Mitarbeiter von Versorgungssystemen erwarten.

Konkret ist es jedem Vierten sehr wichtig, vom Arbeitgeber initiiert über die bAV beraten zu werden. Bei Frauen ist dieser Wunsch stärker ausgeprägt als bei Männern. Doch: Eher unwichtig oder sehr unwichtig ist die Beratung nur 26 Prozent von ihnen, Frauen sagen das zu 19 Prozent.

Die Arbeitnehmer erwarten demnach, dass „der Arbeitgeber nicht nur Unterlagen bereitstellt, sondern darüber hinaus Finanzwissen vermittelt“, heißt es von den Studienautoren. Denn: „Aus früheren Studien wissen wir, dass Arbeitnehmer das Thema Altersversorgung als sehr komplex empfinden.“

Beratungsgespräch bevorzugte Art der Information

Als Beratungsform bevorzugen drei Viertel der Befragten das individuelle persönliche Gespräch, das für 77 Prozent sehr oder eher wichtig ist. Knapp dahinter folgen Informationen zu ihrer Betriebsrente per E-Mail mit insgesamt 74 Prozent Zustimmung auf dem zweiten Platz.

Ein Mitarbeiterportal über das Intranet des Arbeitgebers finden insgesamt 71 Prozent sehr oder eher wichtig. 63 Prozent wollen hierauf auch mobil zugreifen können. Dokumente in Papierform oder Informationsveranstaltungen sind hingegen für 64 beziehungsweise 61 Prozent relevant.

An Videos und Tutorials, die auf 50 Prozent Zustimmung kommen, scheiden sich die Geister. Diese audiovisuellen Medien sprechen verstärkt Jüngere im Alter bis 34 Jahre an, die sie mit einem Anteil von 59 Prozent sehr oder eher wichtig finden. Von den 56- bis 63-Jährigen sagen das 42 Prozent.

Papier bei Älteren beliebter, Videos bei Jüngeren

Die Älteren wollen die Informationen zu der zusätzlichen Altersvorsorge per Entgeltumwandlung lieber schwarz auf weiß: Papier ist für 76 Prozent von ihnen relevant. Bei den Angehörigen der sogenannten Generation Y im Alter bis 34 Jahren gilt das nur für 58 Prozent.

„Ansonsten sind die Informationswünsche über die Altersgruppen hinweg ziemlich gleich“, berichten die Studienautoren. „Beim Wunsch nach persönlicher Beratung gibt es auch keine gravierenden Unterschiede zwischen den Altersgruppen.“

Obwohl nämlich die digitalen Informationskanäle bei jüngeren Beschäftigten etwas beliebter sind, bleibt das persönliche und individuelle Beratungsgespräch auch für sie wichtig. In der Altersgruppe bis 34 Jahre halten es insgesamt 72 Prozent für relevant, bei den 56- bis 63-Jährigen 78 Prozent.