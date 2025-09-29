Wie Kfz-Versicherer steigende Reparaturkosten abfedern

31.10.2025

Auf rund 4,5 Prozent beziffert der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) den Betrag, den die Kfz-Versicherer hierzulande 2025 mehr als im Vorjahr für Schäden ausgeben müssen. Das ergebe eine aktuelle Hochrechnung auf Basis des ersten Halbjahres.

WERBUNG

Ursache für die höheren Ausgaben: Sowohl die Ersatzteilpreise als auch die Werkstattkosten steigen seit Jahren jeweils schneller als die allgemeine Inflation. 2024 zum Beispiel erhöhten sich die Preise um knapp sechs (VersicherungsJournal 9.10.2025) beziehungsweise acht Prozent (2.10.2025).

Somit fallen die nach Angaben des Branchenverbands erwarteten Preiserhöhungen zwar relativ moderat aus. Doch allein in den vergangenen zwei Jahren verzeichneten die Kfz-Versicherer aufgrund der gestiegenen Reparaturkosten Verluste in Höhe von fast fünf Milliarden Euro.

Als Reaktion darauf haben bereits viele Anbieter am deutschen Markt ihre Beiträge spürbar angehoben (23.10.2025). Laut der aktuellen GDV-Hochrechnung wachsen die Einnahmen durch Kfz-Policen 2025 im Vergleich zum Vorjahr branchenweit um rund 14 Prozent.

Trotzdem erwarten die Versicherer, dass sich ihre Ertragslage in diesem Jahr lediglich leicht verbessert. Nach GDV-Prognosen erzielen die Kfz-Versicherer pro eingenommenem Euro einen versicherungstechnischen Gewinn von drei Cent. Der Preisdruck in der Kfz-Sparte bleibe hoch.