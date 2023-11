Wie eine bAV heutzutage von Arbeitgebern gestaltet wird

6.11.2023 – Laut Auswertung des Großmaklers Funk dominiert in der Versorgung vom Chef die beitragsorientierte Leistungszusage. Bei der Finanzierung als auch der Entscheidung für einen Durchführungsweg scheiden sich dagegen die Geister. In der bAV haben nach wie vor die Altersleistungen oberste Priorität; die Biometrie bleibt dagegen außen vor.

Mitarbeitende wissen die zusätzliche Absicherung fürs Alter über den Chef durchaus zu schätzen. Aus Sicht der Angestellten ist die betriebliche Altersversorgung (bAV) mittlerweile das wichtigste Arbeitgeber-Benefit. Zu diesem Schluss kommt der aktuelle „bAV-Atlas 2023“ der Funk Vorsorgeberatung GmbH.

Das entsprechende Angebot beeinflusst positiv die Einstellung zum Arbeitgeber. Zu diesem Ergebnis kommt auch eine Umfrage der Civey GmbH im Auftrag der Liechtenstein Life Assurance AG (VersicherungsJournal 15.5.2023).

Zur Studie

Um Arbeitgebern aufzuzeigen, was eine konkurrenzfähige Betriebsrente auszeichnet, analysiert Funk über 150 verschiedene Versorgungspläne von Unternehmen unterschiedlicher Größen und Branchen. Die Ergebnisse veröffentlicht der Makler im diesjährigen bAV-Atlas.

„Es wurden dabei ausschließlich Versorgungen berücksichtigt, die auch neu eintretenden Mitarbeitenden offenstehen und bei denen der Arbeitgeber einen signifikanten Eigenbeitrag aufbringt“, erklärt Funk in einer Mitteilung zur Auswertung.

Beitragszusagen umfassen durchschnittlich 1.200 Euro pro Jahr

Die Ergebnisse der Benchmark-Studie zeigen, dass es viele Bereiche gibt, in denen eindeutige Trends zu erkennen sind. „Zum Beispiel bei der Zusage-Art, bei der die beitragsorientierte Leistungszusage die mit Abstand am häufigsten genutzte Form ist und derzeit nahezu alternativlos scheint“, schreibt Funk.

Unklarer sind dagegen Finanzierung und die Entscheidung für einen Durchführungsweg. „Etwa 70 Prozent der Arbeitgeber leisten einen Versorgungsbeitrag, ohne dass sich die Mitarbeitenden finanziell beteiligen müssen“, lässt sich Markus Dimmer, Consultant Sales bei Funk Vorsorge, zitieren.

42 Prozent der Unternehmen seien bereit, einen Beitrag zu zahlen oder einen Grundbeitrag zu erhöhen, wenn die Beschäftigten auch selbst etwas durch Gehaltsumwandlung in ihre bAV einbringen würden, führt der Experte aus.

Laut Funk liegen bei reiner Arbeitgeberfinanzierung die Versorgungsbeiträge überwiegend bei zwei bis fünf Prozent des Gehalts, bei Einkommenssteilen oberhalb der Beitrags-Bemessungsgrenze teilweise auch deutlich darüber. „Im Fall von Festbetragszusagen zahlen die Unternehmen durchschnittlich 1.200 Euro pro Jahr“, heißt es im bAV-Atlas.

Altersvorsorge steht bei Betriebsrenten an erster Stelle

In der Auswertung des Maklers „dominieren Versorgungen in den Durchführungswegen Direktversicherung sowie Unterstützungskasse, die häufig auch kombiniert werden, um steuerfreie Dotierungen oberhalb der Grenzen des § 3 Nr. 63 EStG zu ermöglichen“. Bei Großunternehmen sei dagegen auch die Direktzusage beliebt.

Außerdem zeige die Analyse, dass in der bAV die Altersleistungen oberste Priorität hätten. Todesfall-Leistungen beschränkten sich meist auf das angesparte Versorgungsguthaben, Invaliditätsleistungen blieben häufig außen vor.

Auf der DKM diskutierten Experten ebenfalls Gestaltung und moderne Anforderungen an eine konkurrenzfähige Betriebsrente (31.10.2023). Zur Sprache kam auch, welcher Durchführungsweg in der betrieblichen Vorsorge sich für Biometrie-Angebote eigne.

Marcel Basedow, Leiter Maklervertrieb der Allianz Lebensversicherungs-AG vertrat dazu eine eindeutige Meinung: „Biometrie ist in der Direktversicherung am besten aufgehoben.“ Die Gründe: die Portabilität beim Arbeitgeberwechsel sowie die Vorteile von Gruppenverträgen bei notwendigen Gesundheitsprüfungen (30.10.2023).

Funk: Studien zur bKV

In einer weiteren Studie zu Arbeitgeber-Benefits beleuchtet Funk die Sichtweise der deutschen Arbeitnehmer in Bezug auf die Anforderungen an den Gesundheitsmarkt und ihr Wohlbefinden im Unternehmen.

Die Ergebnisse veröffentlichte das Unternehmen in der Studie „Wellbeing im Unternehmen fördern – Betriebliche Krankenversicherung Survey 2023 aus Sicht der Mitarbeitenden“ (25.4.2023). Die Vorgängeruntersuchung stellte dagegen die Anforderungen der Arbeitgeber an eine zusätzliche Versorgung der Belegschaft dar (20.7.2021).