Wie digitale Ökosysteme die Vermittlerwelt verändern

21.2.2020 – Laut einer Studie wünschen sich auch Technik-affine Jüngere bei einem Thema mit hoher Bedeutung für den Einzelnen und hoher Komplexität eine persönliche Beratung. Andererseits muss der Vermittler beim Kunden auch digital stattfinden. Eine App nur zur Verwaltung von Versicherungsverträgen reicht dazu nicht aus. Über solche Aspekte diskutierte der BCA-Vorstand mit Fachjournalisten. Im Geschäftsjahr 2019 wuchs der Pool zweistellig. Dazu hat der Versicherungsbereich des Konzerns mit allen Sparten beigetragen.

„Welche Rolle spielt der Makler in einer digitalen Welt?“ Mit dieser Frage eröffnete Rolf Schünemann, Vorstandsvorsitzender des Maklerpools BCA AG, den 6. Pressedialog. In diesem Jahr ging es speziell darum, ob Vermittler digital beim Kunden präsent sein sollten und wie sie überhaupt präsent sein können.

Keine Revolution, aber ein evolutionärer Prozess

Schünemann blieb bei seiner Meinung, dass „Hybridmodellen die Zukunft gehört“ (VersicherungsJournal 22.2.2019).

Anhand einer Zeitreihenanalyse der Marktanteile der verschiedenen Vertriebswege fasste er zusammen: „Direktvertriebe haben etwas gewonnen. Von einer Revolution aber keine Spur. Die Bestände liegen in der alten Versicherungswelt.“

Als Beleg zitierte er außerdem aus einer repräsentativen Studie der Universität Köln. Danach fühlen sich insbesondere Technik-affine, gut gebildete Jüngere bei der Versicherungssuche im Internet eher verwirrt und abgeschreckt.

Das Ergebnis: Bei einem Thema mit hoher Bedeutung für den Einzelnen und hoher Komplexität wird persönliche Beratung gewünscht.

Dennoch sei es von freien Vermittlern und Maklern falsch anzunehmen, dass „die Digitalisierung an uns vorbeigeht“. Entscheidend ist es für den Poolchef, dem Kunden den passenden Kanal zum richtigen Zeitpunkt anzubieten. Der Vermittler müsse beim Kunden auch digital stattfinden: „Das geht nur über´s Handy beziehungsweise über´s Smartphone.“

Eine Versicherungs-App alleine reicht nicht

Welcher Kunde ohne Schadenfall blättert aus Vergnügen in seinem Versicherungsordner? Keiner. Welcher Kunde nutzt eine App, in der er Versicherungsverträge verwaltet? Nur Wenige. Alle Diskutanten waren sich einig, dass Apps kein Allheilmittel zur Kundenbindung sind. Erst wenn darüber Bankgeschäfte mit Kontenbewegungen integriert sind, stiftet die App einen Nutzen.

Wir möchten, dass der Endkunde die diversen Versicherer-, Banken- und Fonds-Apps nicht braucht. Roman Schwarze, IT-Vorstand BCA AG

Roman Schwarze, seit August im BCA-Vorstand für IT zuständig, formulierte den Anspruch des Pools: „Die App-Nutzung hängt von deren Qualität ab. Wir möchten, dass der Endkunde die diversen Versicherer-, Banken- und Fonds-Apps nicht braucht.“ In der hauseigenen App seien bereits alle Daten integriert, die Schnittstellen offen. Der Kunde müsse nur noch zustimmen, sein Girokonto darüber zu verwalten.

Abgerundet wurde der Aspekt Maklertechnik durch das Abschlussreferat von Frank Ulbricht. Der stellte unter dem Motto „Fonds so einfach kaufen wie bei Amazon“ seinen Zuhörern die neueste Errungenschaft in Sachen Vertriebssupport aus dem Hause der BCA-Tochter BfV Bank für Vermögen AG vor.

Erlebniswelten schaffen

Für Schünemann ist die Entwicklung vorgezeichnet. Auf Handy und App folgen ein anbietereigenes digitales Ökosystem und dann eine Vernetzung mit anderen digitalen Ökosystemen. Unter diesem Begriff versteht er eine Erlebniswelt rund um die Kernkompetenz eines oder mehrerer Anbieter. Sein Beispiel: Die Erlebniswelt „Gesundheit“ der CNP Assurances Versicherungs-Gesellschaft.

Seine These: Solche Ökosysteme gewinnen durch die zunehmende Vernetzung der Gesellschaft an Bedeutung. Als einzelner Bestandteil beispielsweise einer Plattform „Vorsorge“ verliert der Vermittler an Bedeutung und wird austauschbar. Deshalb würden Pools zukünftig nicht nur Produkte, sondern auch Teile von Ökosystemen von Anbietern „einkaufen“.

Was kann der einzelne Vermittler tun? Er könnte seine eigene Plattform kreieren rund um seine persönliche Kompetenz. Ist er regional verankert und Krankenspezialist, könnte er sich mit Anbietern von Ökolebensmitteln oder Sportvereinen vernetzen. Ist er auf Hundehalter spezialisiert, könnte er eine Erlebniswelt zusammen mit Tierfutterherstellern, Hundepensionen oder Tierärzten schaffen.

Wir haben ein schönes zweistelliges Wachstum. Rolf Schünemann, Vorstandsvorsitzender der BCA AG

Zweistelliges Wachstum im Jahr 2019

Geschäftszahlen für das Jahr 2019 durfte der Vorstandsvorsitzende anlässlich des Pressedialogs noch nicht nennen. Er zeigte sich mit dem Geschäftsverlauf aber sehr zufrieden: „Wir haben ein schönes zweistelliges Wachstum.“ Dies sei insbesondere vom Versicherungsbereich in allen Sparten getragen worden. Auch der Investmentfondsbereich liege über den ambitionierten Planergebnissen.

Erfreulich sei es zudem, dass sich vermehrt jüngere Vermittler bei BCA melden. „Das Poolgeschäft ist ein Zukunftsmarkt, unter anderem weil Versicherer Makler clustern und die Betreuung abbauen“, begründete Schünemann.