Wie die Deutschen 10.000 Euro investieren würden

12.4.2019

Wofür würden die Deutschen 10.000 Euro ausgeben, wenn sie einen solchen Betrag zur Verfügung hätten? Um diese Frage zu beantworten, hat die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland das Marktforschungsinstitut Yougov Deutschland GmbH Anfang März 2.026 erwachsene Personen in Deutschland online befragen lassen. Die Befragten konnten bis zu zwei Antworten auswählen.

Mehr als jeder dritte Befragte verfügt nach eigenem Bekunden aktuell oder in absehbarer Zukunft über ein Vermögen von mehr als 10.000 Euro. Mit über 40 Prozent gab die Mehrheit an, das Geld bis auf Weiteres sparen zu wollen. An zweiter Stelle folgt die Altersvorsorge (rund ein Drittel Anteil). Jeweils fast jeder Sechste würde das Kapital in den Bau oder Kauf einer Immobilie beziehungsweise eines Autos stecken. Eine Traumreise wählte jeder zehnte Befragte als Investitionszweck. Das verbleibende Neuntel machte keine oder keine konkreten Angaben.

Wie die Canada Life weiter mitteilte, gewinnt das Thema Altersvorsorge mit zunehmendem Alter an Stellenwert. Hier liegt dieser Investitionszweck mit über 40 Prozent Anteil an erster Stelle. Bei den Befragten unter 45 Jahren reichte es für die Altersvorsorge nur zur dritten Position hinter dem generellen Sparen und dem Immobilienkauf oder -bau. Zu ähnlichen Ergebnissen sind in den letzten Wochen auch einige andere Umfragen zum Spar- beziehungsweise Vorsorgeverhalten gekommen (VersicherungsJournal 9.4.2019, 28.3.2019, 13.3.2019).