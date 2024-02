Wie die Betriebsgröße das Arbeitsunfallrisiko beeinflusst

20.2.2024 – Jede Woche haben im Schnitt rund 16.000 Beschäftigte einen so schweren Arbeitsunfall, dass sie mehr als drei Tage arbeitsunfähig sind, wie Daten der gesetzlichen Unfallversicherung belegen. Allerdings variiert die Unfallgefahr je nach Betriebsgröße. Laut den Statistikdaten ist das Risiko der Beschäftigten, einen Arbeitsunfall zu erleiden, bei den kleinsten und den größten Betrieben am geringsten.

Nach Angaben der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. ereigneten sich von 2013 bis 2022 – neuere Daten liegen noch nicht vor – jedes Jahr zwischen 787.000 und 877.000 meldepflichtige Arbeitsunfälle.

Insgesamt gab es im Jahr 2022 über 787.400 Arbeitsunfälle bei 43,1 Millionen Vollarbeitern.

„Ein Vollarbeiter entspricht der durchschnittlich von einer vollbeschäftigten Person im produzierenden Gewerbe und Dienstleistungsbereich tatsächlich geleisteten Arbeitsstundenzahl pro Jahr“, erklärt der DGUV. „Zur Beurteilung des durchschnittlichen Unfallrisikos werden die Arbeitsunfälle auf je 1.000 Vollarbeiter bezogen. Das Ergebnis dieser Rechnung wird als Unfallquote bezeichnet“, so die DGUV.

Höheres Unfallrisiko in mittelgroßen Betrieben

Ein unterdurchschnittliches Risiko, einen Arbeitsunfall zu erleiden, hatten laut den Statistikdaten die Beschäftigten in Großbetrieben mit mehr als 250 Vollarbeitern sowie in Kleinstbetrieben mit höchstens neun Vollarbeitern. Konkret gab es im Durchschnitt 20,1 Arbeitsunfälle pro 1.000 Vollarbeiter in Kleinstbetrieben. Die Unfallquote von Betrieben mit 250 bis 499 Vollbeschäftigten lag bei 19,1 und die von Betrieben ab 500 Vollarbeitern sogar bei nur 16,1.

Ein deutlich überdurchschnittliches Arbeitsunfallrisiko hatten dagegen die kleinen und mittleren Betriebe mit zehn bis 249 Vollarbeitern. In den mittelgroßen Unternehmen mit 50 bis 249 Vollbeschäftigten ereigneten sich im Schnitt 22,3 Arbeitsunfälle je 1.000 Vollarbeiter. Bei den kleinen Betrieben mit zehn bis 49 Vollarbeitern waren es sogar 25,5 Arbeitsunfälle pro 1.000 Vollarbeiter.

WERBUNG

Zusammenhang mit Betriebsgröße auch bei Unfallrenten

Betrachtet man die schweren Arbeitsunfälle, die 2022 in den gewerblichen Betrieben zu einer Unfallrente geführt haben, zeigt sich auch hier ein Zusammenhang zur Betriebsgröße. Je größer ein Betrieb, desto niedriger ist die Unfallquote mit schweren Unfällen. In Kleinstbetrieben mit maximal neun Mitarbeitern haben die Arbeitsunfälle zu den meisten Unfallrenten, nämlich zu 0,44 je 1.000 Vollarbeiter geführt.

Die niedrigste Quote bei den schweren Arbeitsunfällen, mit 0,16 Unfallrenten pro 1.000 Vollarbeiter gab es dagegen bei den Großbetrieben ab 500 Mitarbeitern. Um eine Unfallrente von der gesetzlichen Unfallversicherung zu erhalten, muss der Arbeitsunfall bei dem Betroffenen zu einer dauerhaften Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 20 Prozent geführt haben.