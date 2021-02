Wie Corona das Verkehrsunfallgeschehen beeinflusst

26.2.2021 – 2020 ist die Zahl der Verkehrstoten um gut ein Zehntel auf einen neuen Tiefstand von gut 2.700 zurückgegangen. In lediglich vier Bundesländern gab es laut aktuellen Destatis-Zahlen leichte Zuwächse. Deutlich nach unten zeigt die Kurve auch bei der Gesamtzahl der polizeilich erfassten Straßenverkehrsunfälle, der Unfälle mit Personenschäden sowie der dabei verletzten Personen.

2.724 Menschen sind im vergangenen Jahr nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamts (Destatis) bei Unfällen im Straßenverkehr gestorben. Dies entspricht einer Verminderung um 322 Getötete beziehungsweise um 10,6 Prozent im Vergleich zum Jahr zuvor (VersicherungsJournal 28.2.2020, 3.8.2020).

Bereits für das erste Halbjahr 2020 hatte das Amt eine durch Corona bedingte rückläufige Entwicklung vermeldet (24.8.2020). Den am Donnerstag von Destatis veröffentlichten Daten zufolge erreichte die Zahl der Todesopfer im Berichtsjahr den niedrigsten Stand seit Beginn der Statistik in den 1960er-Jahren.

Klarer Abwärtstrend bei den Verkehrstoten

Bis 2006 lag die Zahl der Verkehrstoten noch bei über 5.000, wie aus früher vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht Daten hervorgeht. Im Jahr 2000 waren es noch über 7.500 – und 1991 lag die Zahl der bei Unfällen im Straßenverkehr gestorbenen Personen mit deutlich mehr als 11.000 Personen fast vier Mal so hoch wie aktuell.

Der Rückgang zwischen 1991 und 2020 beläuft sich auf fast drei Viertel. Zum Vergleich: Allein seit 2012 hat die Zahl der zugelassenen Kraftfahrzeuge um rund ein Achtel auf zuletzt über 58 Millionen zugenommen.

Auf Ebene der Bundesländer betrachtet zeigen sich große Unterschiede bei der Entwicklung der Zahl der bei Straßenverkehrsunfällen Getöteten. Zwar waren in zwölf Bundesländern Abnahmen zu verzeichnen. In Brandenburg, Berlin, Schleswig-Holstein und Bremen (plus sechs Getötete) gab es 2020 hingegen mehr Verkehrstote als im Jahr zuvor.

Mehr tödlich verunglückte Pedelecfahrer

Im Vergleich zu 2019 gab es bei fast allen Verkehrsbeteiligungs-Arten weniger Getötete im Straßenverkehr. Lediglich die Zahl der Todesopfer unter den Pedelecfahrern erhöhte sich – und zwar um fast ein Fünftel auf 137 Personen. Im Vorjahr hatte die Zunahme noch rund ein Drittel betragen.

Dies teilte Destatis unter Berufung auf die bisher vorliegenden detaillierten Ergebnisse für den Zeitraum Januar bis November 2020 weiter mit. Die endgültigen Zahlen werden erst im Sommer vorgelegt.

Der stärkste Rückgang war bei der Menge der verstorbenen Pkw-Insassen zu beobachten (minus ein Siebtel). Bei den Todesopfern auf Fahrrädern ohne Hilfsmotor ging die Anzahl um ein Achtel zurück. Jeweils um rund ein Elftel sank die Zahl der getöteten Kraftradfahrer und Fußgänger.

Weniger Unfälle mit Personenschaden

Insgesamt nahm die Polizei Destatis zufolge im vergangenen Jahr etwa 2,3 Millionen Verkehrsunfälle auf (minus 15,8 Prozent im Vergleich zu 2019). Dabei reduzierte sich die Zahl der Unfälle, bei denen es bei Sachschäden blieb, um 16,3 Prozent auf 2,0 Millionen. Bei den Unfällen mit Verletzten oder Toten stand eine Verminderung um 11,8 Prozent auf rund 264.900 zu Buche.

In der Zeitreihe ist bei den für die Kfz-Versicherer besonders teuren Unfällen mit Personenschäden ein deutlicher Rückgang festzustellen. In den 1990er-Jahren lag die Zahl noch bei in der Spitze fast 390.000 und damit um rund ein Fünftel höher.

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei den bei Straßenverkehrsunfällen verletzten Personen. Deren Zahl lag im vergangenen Jahr bei rund 327.800 Personen. Zum Vergleich: Die Zahl der Leicht- und Schwerverletzten lag in den 1990er-Jahren und zu Beginn des Jahrtausends noch bei zum Teil deutlich mehr als 500.000.

Nach Aussage der Behörde ist die rückläufige Entwicklung „insbesondere darauf zurückzuführen, dass wegen der Corona-Pandemie im Jahr 2020 auf deutschen Straßen deutlich weniger Kilometer zurückgelegt wurden als im Vorjahr“.

Corona senkt Leistungsausgaben der Kfz-Versicherer

Auch auf das Geschäft der Autoversicherer schlug die Pandemie durch: So gingen die Leistungsausgaben in der Kraftfahrtversicherung nach vorläufigen Zahlen um 9,1 Prozent auf 22,7 Milliarden Euro zurück.

Dies gab der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) Ende Januar auf seiner Jahresmedienkonferenz bekannt (20.1.2021). Da gleichzeitig das Prämienvolumen um 0,6 Prozent auf 28,7 Milliarden Euro zunahm, dürfte sich die kombinierte Schaden-Kosten-Quote um etwa acht Prozentpunkte auf 90 Prozent verbessert haben.

Ob und in welchem Maße die Kunden hiervon in Form von niedrigeren Beiträgen oder sogar Rückerstattungen profitieren, darüber gibt es keine brancheneinheitlichen Regelungen.