Wie Corona das Unfallgeschehen bei der Arbeit beeinflusst

6.10.2020 – In Folge der Corona-Pandemie gab es deutliche Rückgänge bei der Zahl der tödlichen wie auch der insgesamt gemeldeten Zahl der Unfälle bei der Arbeit und der Schule sowie auf dem Weg dorthin oder von dort nach Hause. Bis zum 25. September wurden fast 20.000 Verdachtsfälle auf eine Berufskrankheit im Zusammenhang mit Covid-19 gestellt. Dabei sei in rund drei von vier der bislang etwa 11.300 entschiedenen Fälle die Berufskrankheit anerkannt worden. Dies hat die DGUV auf Basis vorläufiger Halbjahreszahlen am Montag bekannt gegeben.

Zwischen Januar und Juni 2020 ereigneten sich mit rund 367.000 über ein Siebtel weniger meldepflichtige Arbeitsunfälle als im Vorjahreszeitraum (VersicherungsJournal 31.10.2019). Das Minus bei den Wegeunfällen fiel mit über einem Fünftel (auf rund 75.000) noch größer aus.

Mehr neu bewilligte Unfallrenten

Die Zahl der neu bewilligten Unfallrenten erhöhte sich hingegen um 1,7 Prozent auf 8.735. „Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass die Entscheidung über Unfallrenten erst gegen Ende der Rehabilitation erfolgt.

Die Zahlen zu Unfallrenten beziehen sich daher im Regelfall auf Arbeitsunfälle, die schon mehrere Monate zurückliegen“, erläuterte die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV) bei der Bekanntgabe der Halbjahreszahlen am Montag.

Deutlich weniger Todesfälle

Die Zahl der tödlichen Wegeunfälle verminderte sich um circa ein Fünftel auf 106. Bei den tödlichen Arbeitsunfällen ging es sogar um etwa ein Drittel auf 171 zurück. Letzteres ist allerdings in erster Linie einem statistischen Sonderfaktor (16.4.2020) geschuldet und nur zum Teil der Corona-Pandemie.

Dennoch hat Letztere laut DGUV-Hauptgeschäftsführer Dr. Stefan Hussy „mittelbar deutliche Spuren im Unfallgeschehen hinterlassen. […] Der Grund hierfür dürfte zum einen die große Zahl der Beschäftigten sein, die in Kurzarbeit gegangen sind. Zum anderen sind Millionen Beschäftigte ins Homeoffice gewechselt, was ihr Wegeunfallrisiko praktisch ausgeschaltet hat.“

Schüler-Unfallversicherung: „Historischer Rückgang“

Für die Schüler-Unfallversicherung gelte das Gleiche: Dort habe die fast vollständige Schließung von Kitas, Schulen und Hochschulen „zu einem historisch einmaligen Rückgang der Unfallzahlen geführt“.

Jeweils um rund die Hälfte habe sich in der Folge in der ersten Jahreshälfte die Zahl der Schulunfälle (auf circa 301.500) wie auch der Schulwegunfälle (auf unter 27.000) reduziert.

Berufskrankheiten: Fast 20.000 Verdachtsfälle wegen Covid-19

Wie aus den DGUV-Daten weiter hervorgeht, wurden in den ersten sechs Monaten 2020 mit fast 51.800 etwa ein Viertel mehr Verdachtsanzeigen auf eine Berufskrankheit eingereicht als im Vorjahreszeitraum. Mehr als jeder vierter Verdacht stand im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Beschäftigte in stationären oder ambulanten medizinischen Einrichtungen und in Laboratorien können eine Erkrankung an Covid-19 unter bestimmten Voraussetzungen als Berufskrankheit anerkennen lassen. Hintergrund-Informationen sind auf dieser Internetseite zu finden.

Weiter wurde mitgeteilt, dass die gewerblichen Berufsgenossenschaften und die Unfallkassen bis zum 25. September 2020 19.573 Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit im Zusammenhang mit Covid-19 an die DGUV gemeldet hätten.

Dabei sei in 8.545 von circa 11.300 bislang entschiedenen Fällen das Vorliegen einer Berufskrankheit anerkannt worden. Den Angaben zufolge ist hier zu beachten, „dass Verdachtsanzeigen die Unfallversicherungs-Träger selbst mitunter verzögert erreichen. Die Statistiken bilden also nicht das aktuelle Erkrankungsgeschehen ab“.