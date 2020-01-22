Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

Wie Arbeitnehmer, die hoheitliche Aufgaben erfüllen, für Unfälle haften

18.8.2025 (€) – Das Brandenburgische Oberlandesgericht hat entschieden, dass Mitarbeiter einer Firma, die im Auftrag der öffentlichen Hand eine hoheitliche Aufgabe erfüllt, nicht persönlich für einen während dieser Tätigkeit fahrlässig verursachten Verkehrsunfall haften. In einem solchen Fall geht die Haftung auf die Firma, die von der öffentlichen Körperschaft beauftragt wurde, über.

