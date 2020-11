Werkstattpfusch: Autofahrer bleibt auf Schaden teilweise sitzen

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Zur Wechselsaison wird es in der Kraftfahrtversicherung turbulent zugehen. Die Pandemie, aber auch der Wettbewerb um den Bestand werden dabei eine wichtige Rolle spielen. Zugleich tun sich neue Abschlusschancen auf. Über die Marktlage und -perspektiven berichtet ein neues Dossier. (Bild: VersicherungsJournal) mehr ...

Zur Hauptfälligkeit 1. Januar wird wieder mit preiswerteren Kraftfahrtpolicen geworben. Vieles läuft nur noch digital. Neuer Anbieter am Markt ist Getsafe über eine Kooperation mit der Swiss Re – und dies mit einem neuen Verständnis von Schadensfreiheits-Klassen. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

In einer Straßenkreuzung waren zwei Pkw kollidiert. Kurz darauf war ein weiteres Fahrzeug in eines der liegengebliebenen Autos gefahren. Vor Gericht musste geklärt werden, wer für den zweiten Unfall verantwortlich war. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

30.10.2020 –

Auf welche Hersteller es Langfinger im vergangenen Jahr in Deutschland am häufigsten abgesehen haben, zeigt eine aktuelle BKA-Publikation. Bei den Fallzahlen und in Relation zum jeweiligen Fahrzeugbestand gibt es zum Teil massive Abweichungen. (Bild: Wichert) mehr ...