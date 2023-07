Werden Immobilien für Altersvorsorgesparer zum Bumerang?

7.7.2023 – Das Image von Betongold als sichere Anlage für die Altersvorsorge habe erheblich gelitten. Gründe seien teure Finanzierungen, hohe Investitionen für energetische Sanierungen und steigende Kosten für die Absicherung, erklärt die DZ Bank. Auch der Preiskompass von Immowelt zeigt keine einheitlichen Trends für die Angebotspreise in den 14 deutschen Großstädten.

„Der Immobilienmarkt steht still, weil sich Anlegen, Bauen, Sanieren und Umnutzen nicht rechnet.“ Zu diesem Fazit kommt eine aktuelle Studie der DZ Bank AG mit dem Titel „Der Markt für deutsche Wohn- und Gewerbeimmobilien steht auf Standby“.

Der Zinsanstieg, veränderte Anforderungen und die Folgen des Klimawandels hätten das Umfeld für Immobilien komplett geändert, schreibt die Research-Abteilung des Instituts. Das hat Folgen für Privatanleger, die Geld für die Altersvorsorge investieren und parken wollen, als auch für Käufer, die ein Objekt für den Eigenbedarf erwerben möchten.

Betongold verliert seinen Ruf als sichere Basis für die Altersvorsorge

Das Image von Betongold als sichere Anlage habe in den vergangenen Monaten erheblich gelitten. „Statt eines soliden Fundaments für die Altersversorgung oder auskömmlicher Mietrenditen scheinen Immobilien zum ‚Fass ohne Boden‘ zu werden“, schreibt die DZ Bank in ihrer Publikation.

Die Gründe seien vor allem teure Anschlussfinanzierungen sowie hohe Investitionen in neue Heizungen und energetische Sanierungen. Denn ein Großteil des Immobilienbestands muss an neue Anforderungen angepasst und energetisch auf den neuesten Stand gebracht werden. Und das kostet Geld.

WERBUNG

Preise werden wahrscheinlich weiter nachgeben

Auf den ersten Blick sieht es für Käufer nicht schlecht aus: Seit Mitte 2022 sinken die Preise für Wohnimmobilien. Gestiegene Finanzierungskosten und eine anhaltend hohe Inflation ließen im Vorjahr die Nachfrage sinken.

Das Statistische Bundesamt (Destatis) meldete im vierten Quartal 2022 einen Rückgang der Preise um 3,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal (VersicherungsJournal 27.3.2023). Für 2023 lautet die Prognose der DZ Bank: „Die Preise für Wohnimmobilien dürften um vier bis sechs Prozent fallen.“ Auch der Klimawandel sowie ein anstehender Heizungstausch spielt laut der Studie eine Rolle.

„So könnten bislang gefragte Lagen in Stadtzentren oder an Flüssen an Wert verlieren. Zudem dürften sich Käufer zukünftig neben der Dämmung mit Blick auf die Heizkosten auch für die ‚Hitzefestigkeit‘ einer Immobilie und die Folgekosten einer gegebenenfalls notwendigen Klimatisierung interessieren“, schreiben die Analysten dazu.

Auch die Berater von Jones Lang Lasalle SE (JLL) rechnen mit hohen Einbußen für Bestandsobjekte mit einer schlechten Energieklasse. Diese Art der Preisdifferenzierung sei keine Eintagsfliege, sondern werde im Markt zum Dauerbrenner, erklärten sie in einer Analyse (5.6.2023).

Sparer sollten Immobilien nicht abschreiben

Als Auswirkungen des Klimawandels stufen die Experten der DZ Bank auch die künftig teurere Absicherung von Wohneigentum ein. Sie weisen darauf hin, dass „die Prämien für die Versicherung gegen Elementarschäden kräftig in Wohnlagen mit einem erhöhten Risiko für Hochwasser oder Überflutungen durch Starkregen“ deutlich steigen werden.

Das „neue Betongold“ beschreiben die Analysten des Spitzeninstituts der genossenschaftlichen Finanzgruppe wie folgt: Die Objekte haben „Energieklasse A, werden mittels Wärmepumpe beheizt und stehen in zentraler Lage“.

Trotz gestiegener Risiken und aktuell sinkender Bewertungen sollten Sparer die Anlageklasse Immobilien nicht „abschreiben“, raten die Experten. Der Immobilienmarkt funktioniere auch mit höheren – letztlich wieder normalisierten – Zinsen, benötige aber Zeit zur Anpassung.

Preiskompass zeigt Entwicklung der Angebotspreise in den Städten

Eine Trendwende auf dem Markt stellt auch die Immowelt GmbH fest. Das Unternehmen veröffentlicht die Ergebnisse regelmäßig in seinem Preiskompass (PDF, 1,9 MB) und analysiert dabei die Angebotspreise in den 14 deutschen Großstädten (5.4.2023). Erstmals seit zwölf Jahren gingen die Preise für Wohneigentum im ersten Quartal zurück (27.3.2023, 15.3.2023).

Für die Monate April bis Juni sieht das Portal dagegen Beruhigung an der Preisfront. „In fünf von 14 untersuchten Großstädten steigen die Angebotspreise von Bestandswohnungen im Vergleich zum Vorquartal, in zwei Städten bleiben sie stabil“, so die Auswertung.

Zur besseren Vergleichbarkeit dient dem Preiskompass eine Standardwohnung als Basis. Die Musterwohnung ist 75 Quadratmeter groß und verfügt über drei Zimmer. Sie liegt im 1. Stock und wurde in den 1990er-Jahren gebaut.

Durch den geringeren Konkurrenzdruck können Interessenten wieder verstärkt Preisverhandlungen führen. Felix Kusch, „Country Managing Director“ von Immowelt

München und Hamburg bleiben teuer

Für Käufer mit finanziellen Rücklagen biete das aktuelle Marktumfeld Chancen. „Durch den geringeren Konkurrenzdruck können Interessenten wieder verstärkt Preisverhandlungen führen. Zudem ist das sichtbare Angebot auf Immobilienportalen und damit die Auswahl an Immobilien so groß wie lange nicht mehr“, lässt sich Felix Kusch, Immowelt „Country Managing Director“, zitieren.

Beispiel München: Aktuell werden am Markt durchschnittliche Preise von 8.575 Euro pro Quadratmeter verlangt. Nach vier Quartalen mit rückläufigen Preisen erhöhten sich damit die Kaufpreise wieder leicht. Von der Preisspitze aus April 2022 ist die bayerische Metropole noch 1.000 Euro entfernt. Damals wurde Wohnraum für 9.517 Euro pro Quadratmeter angeboten.

Ähnlich sieht es in Hamburg aus. Nach einem Plus von ebenfalls einem Prozent kostet der Quadratmeter im Durchschnitt 6.266 Euro – der zweithöchste Wert aller Städte. Auch die Hansestadt ist deutlich vom Topwert von 6.768 Euro aus dem vergangenen Jahr entfernt.

(Bild: Immowelt)

Unterschiedliche Trends in Berlin, Frankfurt, Stuttgart und Nürnberg

In Berlin blieben die Angebotspreise fast stabil. Sie liegen aktuell bei 5.128 Euro pro Quadratmeter. In Köln und in Frankfurt gab es in den letzten drei Monaten keine Änderungen. Der Trend zeigt abwärts. Die Bankenmetropole weist wie schon im Vorquartal erneut einen Rückgang von zwei Prozent auf (5.809 Euro).

In Stuttgart stiegen seit dem 1. Quartal 2022 die Angebotspreise wieder leicht. Der Quadratmeter kostet im Juli im Durchschnitt 5.190 Euro – ein Prozent mehr als noch im April.

Auch in Nürnberg zeigt die Preiskurve wieder nach oben. Die fränkische Großstadt verbuchte sogar den stärksten Anstieg der 14 untersuchten Städte. Im vergangenen Quartal verteuerten sich Bestandswohnungen um zwei Prozent auf 3.789 Euro.

„Das Hin und Her zeigt, dass der Markt sich vielerorts noch in der Findungsphase befindet. Verkäufer versuchen gerade Preise aufzurufen, für die sich am Markt Käufer finden, ohne dabei zu sehr von den eigenen Preisvorstellungen abzuweichen“, heißt es im Preiskompass.