Wer ist für eine verpasste Berufungsfrist verantwortlich?

24.8.2022 – Im Rahmen eines Rechtsstreits war eine Berufungsfrist versäumt worden. In diesem Fall kann sich ein Kläger beziehungsweise ein Beklagter in der Regel nicht darauf berufen, dafür persönlich nicht verantwortlich zu sein, und eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand verlangen. Das geht aus einem Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 15. Februar 2022 hervor (VI ZB 37/20).

WERBUNG

Der Entscheidung lag der Fall eines Mannes zugrunde, dessen Klage auf Zahlung von Schadenersatz vom Erstgericht als unbegründet zurückgewiesen worden war.

Erfolglose Rechtsbeschwerde

Seine durch seine Rechtsanwältin eingelegte Berufung wurde vom Berufungsgericht wegen Versäumnis der Berufungsfrist verworfen. Für das Versäumnis fühlte sich der Kläger jedoch nicht verantwortlich.

Seiner Meinung nach habe es eine Rechtsanwalts-Fachangestellte seiner Anwältin versäumt, trotz entsprechender mündlicher Anweisung die zweimonatige Frist zur Abgabe der Berufungsbegründung im Fristenkalender der Kanzlei zu notieren. Die Frau galt als sehr zuverlässig und erfahren.

Erst bei einer routinemäßigen Wiedervorlage der Akte sei das Versäumnis bemerkt worden. Zum Beweis seiner Aussage legte der Kläger dem Gericht eine eidesstattliche Versicherung der Angestellten vor.

Das lehnte trotz allem die Forderung des Betroffenen aus Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ab. Auch mit seiner hiergegen beim Bundesgerichtshof eingelegten Rechtsbeschwerde hatte der Mann keinen Erfolg.

Mündliche Anweisung

Nach Ansicht der Richter beider Instanzen muss sich der Beschwerdeführer das organisatorische Verschulden seiner Prozessbevollmächtigten beziehungsweise deren Angestellten zurechnen lassen.

„Denn ein Rechtsanwalt muss in Fällen, in denen er die Notierung von Fristen einer gut ausgebildeten, als zuverlässig erprobten und sorgfältig überwachten Bürokraft überlässt, durch eine entsprechende Organisation des Fristenwesens in seiner Anwaltskanzlei sicherstellen, dass die Fristen zuverlässig festgehalten und kontrolliert werden.“

Das gelte insbesondere dann, wenn ein Anwalt eine Anweisung nur mündlich erteilt habe.

Fehlende Sicherheitsvorkehrungen

Die Anforderungen, welche die Rechtsprechung an eine wirksame Organisation des Fristenwesens und deren Darlegung im Rahmen eines Wiedereinsetzungs-Antrags stelle, seien bekannt und müssen einem Anwalt auch ohne richterliche Hinweise geläufig sein.

Darum müsse davon ausgegangen werden, dass es in dem entschiedenen Fall an entsprechenden Sicherungsvorkehrungen gefehlt habe.

Das Berufungsgericht habe die Forderung des Klägers auf Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand daher zu Recht wegen Versäumung der Berufungs-Begründungsfrist als unbegründet zurückgewiesen.