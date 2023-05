Wer haftet, wenn nach dem Hauskauf Marderschäden festgestellt werden?

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Ein Mann hatte ein gebrauchtes Wohnhaus erworben. Als er verborgene Mängel an Wänden und Dachgeschoss entdeckte, verklagte er den Vorbesitzer auf Schadenersatz. Jedoch konnte er sich vor dem Coburger Landgericht aus zwei verschiedenen Gründen nicht durchsetzen. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

Laut Kaufvertrag waren Ansprüche wegen Sachmängeln ausgeschlossen. Dennoch verlangte der Käufer der Immobilie Schadenersatz, nachdem er nachträglich Risse in der Dusche entdeckt hatte. Der Verkäufer sah sich nicht in der Pflicht, die Sache endete vor Gericht. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

Tierversicherungen boomen weiter. Da der Hund als Sache beim Unfall gegen sein „Herrchen“ und seine Versicherung nicht klagen kann, bringt OCC eine neue Lösung. Getsafe ist neu in der Tierkranken. Neues in Unfall, Hausrat und Haftpflicht vermelden Friday, DEVK und Provinzial. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

Nicht jeder freut sich, wenn er von einer Katze aus der Nachbarschaft besucht wird. Richtet das Tier Schaden an, ist Streit vorprogrammiert. So auch in einem Fall vor dem Ahrensburger Amtsgericht, bei dem es um die Duldungspflicht einer Geschädigten ging. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...