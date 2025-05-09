Wer haftet, wenn lärmende Pilger ein Pferd verschrecken?

19.12.2025
Eine Gruppe von Pilgern hatte an einer traditionellen Wallfahrt teilgenommen. Sie begleiteten die Prozession mit Bläsern und Fanfaren und schwenkten Fahnen. Dabei kamen sie an einer Pferdekoppel vorbei, auf der ein Edelblüter stand, der wenig Gefallen am Treiben fand. Das Pferd scheute vor Schreck, sprang über ein geparktes Auto und verletzte sich dabei schwer.
Daraufhin forderte der Pferdehalter aus Salzkotten 150.000 Euro Schadensersatz vom Erzbistum Paderborn. Das vormals wertvolle Tier sei durch die Verletzung praktisch wertlos geworden, argumentierte er.
Außerdem habe das Bistum mit der Wallfahrt gegen seine Verkehrssicherungspflicht sowie gegen § 8 und § 10 des Versammlungsgesetzes NRW verstoßen. Demnach müssen öffentliche Versammlungen angemeldet werden und es dürfen keine gefährlichen Gegenstände mitgeführt werden.
Als das Bistum nicht zahlen wollte, zog der Mann vor Gericht. Das Landgericht Paderborn wies die Klage jedoch mit einem nicht rechtskräftigen Urteil vom 12. Dezember 2025 (2 O 197/25) ab, wie das Gericht der Presse mitteilt. Demnach habe das Bistum keine Verkehrssicherungspflichten verletzt.
Die Wallfahrt habe auf einer öffentlichen Straße stattgefunden, deren Widmungszweck es sei, sich darauf fortzubewegen, so das Gericht. Dazu gehöre auch, dass bei einer Veranstaltung Musik gespielt und Fahnen geschwenkt werden. Eine Pflicht, Anwohner zuvor einzeln zu informieren, bestehe für die Veranstalter nicht.
