Wer haftet für einen Hundebiss, wenn zwei Tiere beteiligt sind?

7.8.2023 – Wer bei dem Versuch, zwei raufende Hunde voneinander zu trennen, gebissen wird, muss sich ein erhebliches Mitverschulden anrechnen lassen. Das geht aus einem kürzlich veröffentlichten rechtskräftigen Urteil des Landgerichts Koblenz vom 12. Juni 2023 (5 O 38/21) hervor.

Ein selbstständiger Dachdecker war mit seinem angeleinten Hund unterwegs, als er einen Nachbarn vor dessen Anwesen traf. Er blieb stehen, um sich mit ihm zu unterhalten.

Hundebiss führt zu Dauerschaden

Der Familienhund des Nachbarn befand sich zu diesem Zeitpunkt ohne Leine in der offenen Garage. Als er seinen Artgenossen wahrnahm, stürmte er in nicht freundlicher Absicht auf ihn los. Bei dem Versuch, die beiden Hunde voneinander zu trennen, biss der Hund den Handwerker in den rechten Ringfinger.

Dies führte zu einem Dauerschaden in Form einer Bewegungseinschränkung, einer Kraftminderung sowie eines Taubheitsgefühls. Der Mann verklagte seine Nachbarn daher auf Ersatz des ihm durch die Verletzung entstandenen Verdienstausfalls sowie auf Schmerzensgeld. Damit hatte er nur teilweise Erfolg.

Zwar wurde vor Gericht nicht klar, welcher der beiden Hunde den Kläger gebissen hatte. Das ist nach Ansicht des Gerichts aber unerheblich. Denn allein die bloße Mitverursachung des Hundes der Beklagten beziehungsweise ein bloßes mittelbares Verursachen reiche aus, um die Voraussetzungen einer Haftung im Sinne von § 833 Satz 1 BGB zu erfüllen.

Erhebliches Mitverschulden durch Eingriff

Der Hund habe zwar grundsätzlich unangeleint auf dem eigenen Grundstück laufen dürfen. Der Nachbar gab aber an, gewusst zu haben, dass er dem Tier nicht gewachsen war. Er sei weder durch Zurufen noch körperlich dazu in der Lage, den Hund zu hindern, das Grundstück zu verlassen.

Das Ehepaar habe daher gegen seine Sorgfaltspflichten verstoßen, als es ihn frei auf dem nicht eingefriedeten Grundstück laufen ließ. Sie würden daher gesamtschuldnerisch für die Folgen der Verletzung des Klägers haften.

Weil er in das Gerangel der Tiere eingegriffen habe, treffe den Kläger aber ein erhebliches Mitverschulden. Denn bei besonnener Abwägung der wechselseitigen Risiken habe zu einem Eingreifen keine Veranlassung bestanden.

„Ein durchschnittlicher und gewissenhafter Hundebesitzer würde in einer solchen angespannten Situation, in der sich zwei Hunde raufen beziehungsweise ein Hund offensichtlich ohne freundliche Absichten auf den anderen Hund zurennt, diesem weder versuchen, den Weg zu verstellen noch in das Geschehen einzugreifen“, so das Gericht. Die Mitschuld des Verletzten sei daher mit 50 Prozent zu bewerten.

Ähnliches Urteil

In einem ähnlichen Fall hatte das Oldenburger Oberlandesgericht im Jahr 2019 entschieden, dass es in hohem Maße leichtfertig sei, ohne Schutzmaßnahmen in eine brenzlige Auseinandersetzung zweier Hunde einzugreifen. Das Gericht ging in diesem Fall von einem Mitverschulden der Verletzten von 80 Prozent aus (VersicherungsJournal 24.3.2020).