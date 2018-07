Wer für Auffahrunfall in der Waschstraße haftet

24.7.2018 – Hat der Betreiber einer automatischen Autowaschanlage die Benutzer in geeigneter und ihm zumutbarer Weise darauf hingewiesen, dass sie während des Waschvorgangs nicht bremsen dürfen, so kann er nicht für die Folgen eines Auffahrunfalls zur Verantwortung gezogen werden, wenn sich einer der Fahrzeugführer nicht an diese Vorschrift hält. Das hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 19. Juli 2018 entschieden (VII ZR 251/17).

Dem Urteil lag der Fall eines Fahrzeughalters zugrunde, dessen Personenkraftwagen in einer vollautomatischen Autowaschanlage beschädigt worden war.

Grundloser Bremsvorgang

Er befand sich mit seinem Auto in der Anlage, als der Fahrer des vor ihm befindlichen Autos plötzlich grundlos die Bremse betätigte. Das Fahrzeug geriet dabei aus dem Schleppband und blieb abrupt stehen, während der Pkw des Klägers und ein dahinter befindliches Auto weitergezogen worden. Dadurch kam es zu einem Auffahrunfall.

Für die dabei an seinem Personenkraftwagen entstandenen Schäden machte der Kläger den Betreiber der Waschanlage verantwortlich. Denn dieser habe es versäumt Vorkehrungen zu treffen, um derartige Vorkommnisse zu verhindern.

Dem schloss sich das in erster Instanz mit dem Fall befasste Wuppertaler Amtsgericht an. Es gab der Schadenersatzklage statt. Das Landgericht der Stadt hielt die Klage hingegen für unbegründet und wies sie ab. Auf die Revision des Klägers hin hat der Bundesgerichtshof nun das Urteil des Landgerichts aufgehoben und den Fall zur Klärung einer noch offenen Frage und zur erneuten Entscheidung an die Vorinstanz zurückverwiesen.

Eine Frage der Zumutbarkeit

Nach Ansicht des BGH sind die Betreiber von Autowaschanlagen grundsätzlich dazu verpflichtet, die Fahrzeuge ihrer Kunden vor Beschädigungen beim Waschvorgang zu bewahren. Eine Vorbeugung gegen jede abstrakte Gefahr könne jedoch nicht erwartet werden. Daher müssten die Betreiber nur jene Vorkehrungen treffen, die nach den Umständen erforderlich und zumutbar seien.

„Die Zumutbarkeit von Sicherungsvorkehrungen bestimmt sich dabei unter Abwägung der Wahrscheinlichkeit der Gefahrverwirklichung, der Gewichtigkeit möglicher Schadensfolgen und der Höhe des Kostenaufwands, der mit den Sicherungsvorkehrungen einhergeht. Zu den gebotenen Sicherungsvorkehrungen kann auch die Erfüllung von Hinweispflichten gehören“ – so der Bundesgerichtshof.

Nach den Feststellungen der Vorinstanz seien technische Sicherungsvorkehrungen, die ein Auffahren bei einem Bremsvorgang eines vorausfahrenden Fahrzeugs verhindern, bei Waschstraßen nicht üblich. Sie könnten daher auch von dem beklagten Betreiber der Autowaschanlage nicht verlangt werden. Dem schloss sich der BGH an.

Geeigneter Hinweis auf Verhaltensregeln

Nach Ansicht der Richter ist außerdem eine ununterbrochene Überwachung einer solchen Anlage, sei es durch den Einsatz von Videokameras oder durch Mitarbeiter, die neben dem Schleppband mitlaufen, wegen des damit verbundenen technischen und personellen Aufwands nicht zumutbar und unverhältnismäßig.

Von den Betreibern einer solchen Anlage könne allerdings verlangt werden, dass sie in geeigneter Weise darauf hinwirken, dass es zu keinem Fehlverhalten ihrer Kunden während des Waschvorgangs kommt. Sie treffe daher die Pflicht, die Benutzer der Anlage in zumutbarer Weise über die zu beachtenden Verhaltensregeln zu informieren.

Ob eine solche Information im vorliegenden Fall erfolgt ist, hat nun das Wuppertaler Landgericht zu klären.