Wenn Spermien in den Gefrierschrank sollen

3.2.2020 – Ein Mann, der Grundsicherungs-Leistungen für Arbeitssuchende nach dem zweiten Sozialgesetzbuch bezieht, hat einen Anspruch auf Übernahme der Kosten für eine Kryokonservierung von Samenzellen, wenn dafür eine medizinische Notwendigkeit besteht. Seinen gesetzlichen Krankenversicherer kann er hingegen (noch) nicht in Anspruch nehmen. So entschied das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen in einem Urteil vom 5. Dezember 2019 (L 7 AS 845/19).

Geklagt hatte ein Arbeitssuchender, der Leistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) bezieht. Da ihm in Folge einer Chemotherapie Unfruchtbarkeit drohte, wollte er einen Teil seiner Samenzellen einfrieren lassen.

Dadurch entstanden Kosten von rund 300 Euro pro Jahr, die er durch das Jobcenter bezahlen lassen wollte. Das lehnte seinen Antrag mit der Begründung ab, dass es sich bei der Maßnahme nicht um eine zur Sicherung des Lebensunterhalts handele. Sie diene vielmehr ausschließlich der persönlichen Familienplanung.

Es bestehe daher kein Anspruch darauf, dass die Kosten im Rahmen der Leistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch übernommen werden.

Keine Maßnahme zur Sicherung des Lebensunterhalts

Mit seiner hiergegen beim Duisburger Sozialgericht eingereichten Klage hatte der Mann keinen Erfolg. Das Gericht schloss sich der Auffassung des Jobcenters an und wies die Klage als unbegründet zurück.

Der Fall landete schließlich vor dem Nordrhein-Westfälischen Landessozialgericht. Das gab der Berufung des Klägers statt. Es verurteilte das Jobcenter zur Übernahme der von ihm beantragten Kosten.

Kosten der Gesundheitspflege

Nach Ansicht der Richter handelt es sich bei den streitigen Kosten um solche eines „unabwendbaren laufenden besonderen Bedarfs“ im Sinne von § 21 Absatz 6 SGB II. Die Kosten zählten nämlich zu denen der Gesundheitspflege, für die ein Regelbedarf von 180 Euro pro Jahr vorgesehen sei.

Zwar hätten die von dem Kläger beantragten Leistungen wegen ihres atypischen Sachverhalts einen atypischen Umfang. Die Kosten seien trotz allem von dem beklagten Jobcenter zu übernehmen.

Teil der Krankenbehandlung

Bei der Kryokonservierung habe es sich um eine medizinisch zwingend notwendige, ärztlich empfohlene und in das Gesamtbehandlungs-Konzept eingebundene Maßnahme zum Erhalt der Fähigkeit, eigene Kinder zu haben, gehandelt.

Sie sei folglich Bestandteil einer umfassenden Krankenbehandlung gewesen und habe damit einen existenziell notwendigen Bedarf im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 GG dargestellt. „Dieser Bedarf darf dem Kläger nicht deshalb verschlossen bleiben, weil er nicht über die Mittel zu seiner Finanzierung verfügt“, so das Berufungsgericht.

Kein Anspruch gegenüber der Krankenkasse

Einen Anspruch gegenüber seinem gesetzlichen Krankenversicherer habe der Kläger nicht.

Zwar heiße es in § 27a Absatz 4 SGB V: „Versicherte haben Anspruch auf Kryokonservierung von Ei- oder Samenzellen oder von Keimzellgewebe sowie auf die dazugehörigen medizinischen Maßnahmen, wenn die Kryokonservierung wegen einer Erkrankung und deren Behandlung mit einer keimzellschädigenden Therapie medizinisch notwendig erscheint, um spätere medizinische Maßnahmen zur Herbeiführung einer Schwangerschaft nach Absatz 1 vornehmen zu können.“

Doch obwohl das Gesetz bereit zum 11. Mai 2019 in Kraft getreten sei, stünden Richtlinien hierzu noch aus.