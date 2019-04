Wenn sich ein Anwalt falsch beraten fühlt

18.4.2019 – Sieht die Satzung eines Versorgungswerks nichts anderes vor, so besteht lediglich eine Verpflichtung, die Mitglieder allgemein aufzuklären. Eine einzelfallbezogene Beratungspflicht besteht hingegen nicht. Das geht aus einem Urteil des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts vom 15. Februar 2018 hervor (11 U 71/17).

WERBUNG

Der Entscheidung lag die Klage eines Rechtsanwalts zugrunde, der Mitglied eines berufsständischen Versorgungswerks für Anwälte war.

20 Prozent weniger Rente

Der Jurist war der Meinung, dass er bei Stellung seines Rentenantrags unzureichend aufgeklärt worden war. Denn bei einer pflichtgemäßen Beratung hätte er den Antrag zu einem späteren Zeitpunkt gestellt mit der Folge, dass er dann eine um 20 Prozent höhere Rente erhalten hätte.

Seine Klage auf Zahlung von Schadenersatz wegen der von ihm behaupteten Falschberatung sowie der Verletzung von Aufklärungspflichten hatte jedoch weder vor dem in erster Instanz mit dem Fall befassten Landgericht Flensburg noch vor dem Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgericht Erfolg. Sie wurde von beiden Gerichten als unbegründet zurückgewiesen.

Keine einzelfallbezogene Beratungspflicht

Zwar sei in § 14 SGB I eine individuelle Beratungspflicht der Leistungsträger statuiert. Deren Beratung müsse auch richtig, unmissverständlich und umfassend sein, so dass der Ratsuchende entsprechend disponieren könne. Die Satzung des Versorgungswerks enthalte jedoch keine derartige Verpflichtung.

Die sehe lediglich eine allgemeine Verpflichtung zur Aufklärung der Mitglieder über deren Rechte und Pflichten vor. Daraus lasse sich keine einzelfallbezogene Beratungspflicht herleiten.

Im Übrigen sei § 14 SGB I nicht auf die Mitgliedschaft in Versorgungswerken anwendbar. „Dafür spricht schon, dass die detaillierte Rentenberechnung grundsätzlich aufwendig ist, zumal zunächst die Grundlagen hierfür geklärt werden müssen“ – so das Oberlandesgericht wörtlich in seiner Urteilsbegründung. Der Anwalt geht daher leer aus.