Wenn Parkplätze wegen einer Straßenumgestaltung wegfallen

8.12.2022 – Anlieger haben in der Regel keinen Anspruch darauf, dass Parkmöglichkeiten auf öffentlichen Straßen und Plätzen unmittelbar an ihrem Grundstück eingerichtet werden oder erhalten bleiben. Das gilt auch dann, wenn die Parkplätze regelmäßig von den Kunden eines Gewerbetreibenden genutzt werden. Dies das Oberverwaltungsgericht des Saarlands in einem Beschluss vom 21. September 2022 (1 B 200/22).

Vor dem Haus eines Gewerbebetriebes befanden sich 13 öffentliche Parkplätze. Die sollten nach einem Beschluss des Stadtrats wegen einer baulichen Umgestaltung der Straße zugunsten einer zwölf Meter langen Ladezone entfallen. Erhalten bleiben sollten außerdem noch zwei Kurzzeitparkplätze.

Gefährdung des Gewerbebetriebs?

Dagegen setzte sich der Gewerbetreibende gerichtlich zur Wehr. Er verlangte, dass die Parkplätze erhalten bleiben müssten. Denn einige seiner Kunden seien auf die Stellplätze angewiesen. Durch die beabsichtigte Umgestaltung sei daher die Fortführung seines Betriebs gefährdet.

Dieser Argumentation wollten sich jedoch weder das in erster Instanz mit dem Fall befasste Verwaltungsgericht des Saarlands, noch das von dem Kläger als Beschwerdeinstanz angerufene Saarländische Oberverwaltungsgericht anschließen. Beide Gerichte hielten die Forderung des Gewerbetreibenden für unbegründet.

Keine Bestandsgarantie

Nach Ansicht der Richter wäre der Wegfall der Parkplätze nur dann als unzumutbar einzustufen gewesen, wenn durch die Maßnahme es im Kern wesentlich erschwert oder unmöglich gemacht worden wäre, das Grundstück des Klägers zu erreichen. Das sei jedoch nicht der Fall.

Der Anliegergebrauch garantiere nämlich nur eine genügende Verbindung des Anliegergrundstücks mit einer Straße. Die Gewährleistung der Zugänglichkeit umfasse hingegen keine Bestandsgarantie hinsichtlich der Ausgestaltung der Straße und der Grundstücksverbindung – so das Oberverwaltungsgericht.

Ausreichende Kompensation für die entfallenden Stellplätze

Im Übrigen könne ein Anlieger in der Regel nicht verlangen, dass Parkmöglichkeiten auf öffentlichen Straßen und Plätzen unmittelbar an seinem Grundstück eingerichtet werden oder erhalten bleiben. Das gelte auch, wenn die Parkplätze regelmäßig von den Kunden eines Gewerbetreibenden genutzt würden.

Der Plan der Gemeinde, für die wegfallenden Parkplätze eine Ladezone einzurichten und zwei Kurzzeitparkplätze zu erhalten, reicht nach Ansicht des Gerichts als Kompensation für die entfallenden Stellplätze aus. Denn so könne der Betrieb des Klägers weiterhin beliefert und von seinen Kunden kurzfristig angefahren werden.

Die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts ist rechtskräftig.