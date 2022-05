Wenn Kraftfahrer wegen einer Diesel-Leckage belangt werden

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Der neue Hiscox-Report zu Hackerangriffen und Absicherungsmaßnahmen zeigt, dass hierzulande zunehmend auf die Bedrohungslage reagiert wird. Allerdings verschärfen die aktuellen politischen Rahmenbedingungen die Situation weiter, so der Spezialversicherer. (Bild: Hiscox) mehr ...

Eine Frau hatte auf Vermittlung eines Tierschutzvereins einen Hundewelpen erworben. Weil das Tier sich nicht so entwickelte, wie von ihr erwartet, verklagte sie den Verein auf Zahlung von Schadenersatz. Das Münchener Amtsgericht musste entscheiden. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

Es gibt Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherer, die sich um jeden Cent streiten. So auch in einem Fall, in dem es um das leidige Thema Desinfektionskosten wegen der Covid-19-Pandemie ging. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...