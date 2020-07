Wenn gleich zwei Unfallbeteiligte Verkehrsvorschriften verletzen

17.7.2020 – Bei einer durchgezogenen Mittellinie darf ein auf die Gegenfahrbahn einbiegender Fahrzeugführer darauf vertrauen, dass nicht ein anderer Verkehrsteilnehmer eine für den Gegenverkehr bestimmte Fahrspur in Anspruch nimmt und überholen will. So entschied das Oberlandesgericht München in einem Urteil vom 15. März 2019 (10 U 2655/18).

Die Klägerin war mit ihrem Motorrad unterwegs, als sie sich einem Stau näherte, der sich im Berufsverkehr vor einer Querstraße gebildet hatte. Um nicht warten zu müssen, überholte sie den Stau mit einer Geschwindigkeit von etwa 50 km/h. Dabei missachtete die Bikerin eine durchgezogene Mittellinie sowie eine Sperrfläche. Zudem benutzte sie einen Teil der Gegenfahrbahn.

Vorfahrtsrecht für die gesamte Fahrbahnbreite?

Aus einer dort befindlichen Seitenstraße bog die Beklagte im gleichen Augenblick mit ihrem Personenkraftwagen auf die Fahrbahn nach rechts ein. Dabei kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge.

Anschließend verlangte die Motorradfahrerin von der Autofahrerin beziehungsweise von deren Kfz-Haftpflichtversicherer, ihr die unfallbedingten Schäden vollständig zu ersetzen. Ihr Argument war, dass ihr Vorfahrtsrecht für die gesamte Fahrbahnbreite gegolten habe.

Klage teilweise stattgegeben

Ohne Erfolg: Das in zweiter Instanz mit dem Fall befasste Münchener Oberlandesgericht gab ihrer Klage nur teilweise statt.

Nach Ansicht der Richter ist es unstreitig, dass die Autofahrerin die Vorfahrt der Bikerin verletzt hatte. Denn deren Vorfahrtsrecht habe sich, wie von ihr behauptet, auf die gesamte Fahrbahnbreite erstreckt.

Durch verkehrswidriges Fahrmanöver an Unfallstelle gelangt

Andererseits habe die Beklagte darauf vertrauen dürfen, dass die Motorradfahrerin die durchgezogene Mittellinie nicht wegen eines Überholvorgangs überfahren und dazu noch einen Teil der Gegenfahrbahn in Anspruch nehmen werde.

Genau in diesem Verstoß liege jedoch ein nicht unwesentlicher Teil der Unfallursache. Denn die Klägerin sei nur durch ihr verkehrswidriges Fahrmanöver überhaupt erst an die Unfallstelle gelangt.

Angesichts der Gesamtumstände gingen die Richter von einer hälftigen Haftungsverteilung aus. Sie sahen keine Veranlassung, eine Revision gegen ihre Entscheidung zuzulassen.