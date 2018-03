Wenn eine Stunde parken 1.000 Euro kostet

29.3.2018 – Wer mit seinem geparkten Auto die Weiterfahrt einer Straßenbahn verhindert, ist zur Übernahme der dadurch entstandenen Kosten eines vorübergehend eingerichteten Schienenersatzverkehrs verpflichtet. Das hat das Amtsgericht Frankfurt am Main mit einem am Montag veröffentlichten Urteil vom 25. August 2017 entschieden (32 C 3586/16).

Der Beklagte hatte sein Fahrzeug am Rand von Straßenbahnschienen so geparkt, dass er die Weiterfahrt der Straßenbahn verhinderte. Bis sein Fahrzeug endlich abgeschleppt werden konnte, verging gut eine Stunde. In dieser Zeit organisierte die Straßenbahngesellschaft einen Schienenersatzverkehr, bei dem Taxis die Strecke abfuhren und Fahrgäste einsammelten.

Gesamtkosten von 995 Euro

Die dadurch entstandenen Kosten in Höhe von etwas mehr als 970 Euro machte der Betreiber der Straßenbahnlinie zusammen mit einer allgemeinen Schadenpauschale von 25 Euro gegenüber dem Falschparker geltend.

Als der nicht zahlen wollte, zog die Straßenbahngesellschaft vor Gericht. Dort handelte sich der Falschparker eine Niederlage ein.

Schwerwiegende Beeinträchtigung

Nach Ansicht des Frankfurter Amtsgerichts ist es durch das Verhalten des Autofahrers zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs der Straßenbahn gekommen, welche praktisch einem Sachentzug gleichkam.

Nach den Bestimmungen des Personenbeförderungs-Gesetzes war die Straßenbahngesellschaft jedoch dazu verpflichtet, für die ordnungsgemäße Durchführung des Betriebes zu sorgen. Sie war daher nicht daran gehindert, einen Schienenersatzverkehr einzurichten, der in dem entschiedenen Fall durch Taxis durchgeführt wurde. Denn eine andere, gleich effiziente Beförderungsmöglichkeit stand dem Unternehmen nicht zur Verfügung.

Korrekt abgerechnet

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme zeigte sich das Gericht davon überzeugt, dass die von dem Taxiunternehmen in Rechnung gestellten Fahrten auch tatsächlich durchgeführt und korrekt abgerechnet worden sind.

Der Beklagte konnte auch nicht nachweisen, dass sich der Betreiber der Straßenbahnlinie mit der Beauftragung eines Abschleppunternehmens zu viel Zeit gelassen hat. Er ist daher zum vollständigen Ersatz des durch sein Fehlverhalten entstandenen Schadens verpflichtet.