Wenn eine Stolperfalle praktisch vor sich selbst warnt

23.7.2024 –

Beim Gang zur Toilette in einem ausländischen Hotel hatte sich eine Urlauberin schwer verletzt. Das Landgericht Frankfurt am Main hatte anschließend zu klären, unter welchen Umständen der Pauschalreiseveranstalter für die Schäden verantwortlich gemacht werden kann. (Bild: Weidegrün cc by 20) mehr ...