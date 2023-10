Wenn eine Pauschalreise plötzlich mehr als das Doppelte kosten soll

11.10.2023 – Einem Reisevermittler steht kein Recht auf Anfechtung eines Reisevertrages zu, wenn der Reisepreis wegen eines Eingabefehlers bei Erfassung der Daten deutlich zu niedrig kalkuliert wurde. Dem betroffenen Kunden steht in derartigen Fällen vielmehr eine Entschädigung wegen entgangener Urlaubsfreuden zu. Dies entschied das Amtsgericht München in einem Urteil vom 14. April 2023 (113 C 13080/22).

Ein Mann hatte im April 2022 mit Hilfe des Internetportals eines Reisevermittlers eine Flugpauschalreise einschließlich Hotelunterkunft und All-Inclusive-Verpflegung in die Dominikanische Republik gebucht. Der Urlaub sollte über Weihnachten und Silvester des Jahres stattfinden. Als Reisepreis war ein Betrag von 2.878 Euro vereinbart worden.

Teurer Eingabefehler

Wenige Tage nach der Buchung erklärte der Vermittler per E-Mail die Anfechtung des Reisevertrages. Das begründete er damit, dass der Reisepreis wegen eines nicht näher beschriebenen Eingabefehlers zu niedrig kalkuliert worden sei. Er bot dem Kläger an, die Reise gegen Zahlung eines Betrages von 6.260 Euro wahrnehmen zu können.

Das lehnte der Kunde ab. Gleichzeitig forderte er vom Vermittler wegen entgangener Urlaubsfreuden eine Entschädigung in Höhe der Hälfte des ursprünglich vereinbarten Reisepreises. Die wollte ihm sein Vertragspartner jedoch nicht zahlen.

Der verhinderte Reisende reichte daher Klage beim Münchener Amtsgericht ein. Damit hatte er zum Teil Erfolg.

Kein Grund zur Anfechtung

Nach Ansicht des Gerichts stand dem Beklagten wegen des internen Kalkulationsirrtums kein Grund zur Anfechtung des Reisevertrages zu. Da die Reise verhindert worden war, habe der Kläger daher einen Anspruch auf eine Entschädigung wegen entgangener Urlaubsfreuden.

Dieser Anspruch bestehe jedoch nur in Höhe von 25 Prozent des ursprünglich vereinbarten Preises. Denn die unrechtmäßige Anfechtung des Vertrages sei mehr als ein halbes Jahr vor Reisebeginn erfolgt.

Die Zeit der Vorfreude des Betroffenen und für seine weitere Reiseplanung sei daher kurz gewesen. Der Mann habe auch noch ausreichend Zeit gehabt, sich um eine Alternativreise für den geplanten Weihnachtsurlaub zu bemühen. Ihm stehe daher keine höhere Entschädigung zu.