Wenn eine Fluggesellschaft gestrandete Passagiere bevorzugt

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Ein Jahr nach der schadenreichsten Naturkatastrophe in Deutschland zieht der Verband Bilanz und spricht von einem Ereignis in neuer Dimension. Der Schadendurchschnitt im Bereich Wohngebäude spricht Bände, sowohl auf Gesamtdeutschland und besonders auf den Kreis Ahrweiler bezogen. (Bild: GDV) mehr ...

Der Versicherer hat 2021 ein gutes Geschäftsjahr gehabt, obwohl er das bisher teuerste Schadenereignis in seiner Geschichte zu verkraften hatte, hieß es gestern bei der Vorstellung der Geschäftsergebnisse. In einer Sparte werden Preissteigerungen von 13 Prozent und weit mehr erwartet. Hier gebe es viele Kostentreiber. (Bild: Schmidt-Kasparek) mehr ...

Die nächste Runde im Poker um eine Pflicht für private Wohngebäudeeigentümer zur Versicherung gegen Elementarschäden ist gespielt. Zwei Politiker erhöhen weiter den Druck. Der GDV bleibt am Tisch, sieht den jüngsten Beschluss aber kritisch. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

2.2.2022 –

Wie schon in den Jahren 2020 und 2018, hat sich vergangenes Wochenende ein Sturmtief vom Atlantik kommend in Teilen Norddeutschlands zum Orkan entwickelt. Welche Schäden es hinterließ, berichten öffentliche Versicherer mit Geschäftsgebieten an Nord- und Ostsee. (Bild: MSK) mehr ...