Wenn ein Pferd eine Radlerin vom Fahrrad schubst

10.11.2022 – Eine Fahrradfahrerin, die bei einer Begegnung mit einem Pferd zu Fall kommt und sich dabei verletzt, kann in der Regel den Pferdehalter auf Zahlung von Schadenersatz sowie eines Schmerzensgelds in Anspruch nehmen. Das geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Urteil des Koblenzer Landgerichts vom 14. Oktober 2022 hervor (9 O 140/21).

Die Klägerin befand sich im Mai 2021 mit ihrem Ehemann auf einer Radtour. Dabei begegneten ihnen zwei Reiterinnen.

Als die Frau an dem Pferd der zweiten Reiterin vorbeifahren wollte, wurde sie mit dessen Hinterteil vom Fahrrad geschubst. Dadurch zog sie sich neben Prellungen auch einen Trümmerbruch ihrer Schulter zu.

Sache der Pferdehalterin

Die Verletzte forderte von der Halterin des Pferdes, ihr Schadenersatz sowie ein Schmerzensgeld zu zahlen. Dies hielt die Tierbesitzerin für unbegründet. Die Klägerin sei nämlich nur deswegen gestürzt, weil sie unachtsam gebremst habe.

Dem wollte sich das schließlich mit dem Fall befasste Koblenzer Landgericht nicht anschließen. Angesichts der Beweislage zeigte sich das Gericht überzeugt, dass sich das Pferd der Beklagten bei der Vorbeifahrt mit seinem Hinterteil tatsächlich in Richtung der Radfahrerin gedreht und sie so von ihrem Fahrrad gestoßen hatte.

Typische Tiergefahr verwirklicht

Selbst wenn es zu keiner Berührung gekommen sein sollte und die Klägerin deswegen gestürzt sei, weil sie gebremst habe, sei ihr unerwartet der Weg versperrt worden.

Durch das unberechenbare Verhalten des Tieres habe sich so eine typische Tiergefahr im Sinne von § 833 BGB verwirklicht. Für die hafte die Halterin des Pferdes allein. Der Verletzten könne nämlich kein Mitverschulden nachgewiesen werden.

Die Tierhalterin wurde daher zur Zahlung von Schadenersatz sowie eines Schmerzensgeldes in Höhe von 6.000 Euro verurteilt.