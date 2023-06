Wenn ein Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle ausflippt

2.6.2023 – Das Abtun eines Handyverstoßes als Kleinigkeit, eine Drohung gegenüber Polizeibeamten sowie das Schlagen mit der flachen Hand auf die Motorhaube des Streifenwagens rechtfertigen bei der Bemessung des zu verhängenden Bußgeldes eine Verdoppelung des Regelsatzes. Das hat das Amtsgericht Ellwangen mit Urteil vom 14. April 2023 entschieden (7 OWi 36 Js 5096/23).

Ein Abschleppunternehmer war Ende August 2022 von einem ihm entgegenkommenden Polizeiauto heraus beobachtet worden, wie er vorschriftswidrig sein Smartphone während der Fahrt nutzte.

Aggressives Verhalten gegenüber Polizeibeamten

Bei einer daraufhin durchgeführten Verkehrskontrolle stellte er den Ordnungshüter in Aussicht, dass er für die Polizei nie wieder Fahrzeuge abschleppen werde, wenn er wegen „einer solchen Kleinigkeit“ angezeigt werde. Außerdem fragte er die Beamten, ob sie nichts Besseres zu tun hätten als ihn zu kontrollieren.

Anschließend schlug der Mann aus Wut mit der flachen Hand auf die Motorhaube des Polizeifahrzeugs.

Das sollte sich als Fehler erweisen. Denn als die Sache vor Gericht landete, erlebte der Abschleppunternehmer eine unangenehme Überraschung.

WERBUNG

Verdoppelung der Geldbuße

Zwar sehe der Bußgeldkatalog bei einer vorsätzlich begangenen Ordnungswidrigkeit, der sich der Beschuldigte nach Überzeugung des Gerichts zweifelsohne schuldig gemacht hatte, einen Regelsatz von lediglich 100 Euro vor. Dieser sei in dem entschiedenen Fall aber aufgrund des uneinsichtigen und aggressiven sowie respektlosen Verhaltens des Betroffenen zu verdoppeln.

Auch in der Hauptverhandlung habe er nicht den Eindruck hinterlassen, an seiner Einstellung etwas geändert zu haben. In der habe er sich noch immer als Straftäter behandelt gefühlt und sich jähzornig und laut verhalten, sobald ihm widersprochen worden sei.