Wenn ein Anschlussflug wegen einer Enteisungsmaßnahme verpasst wird

18.7.2023 – Eine Fluggesellschaft kann sich nicht mit Erfolg auf außergewöhnliche Umstände berufen, wenn es wegen der Enteisung einer Passagiermaschine vor Abflug zu einer so großen Verspätung kommt, dass ein Fluggast seinen Anschlussflug verpasst. Das hat das Amtsgericht Düsseldorf mit Urteil vom 18. November 2022 entschieden (37 C 119/22).

Ein Fluggast hatte bei der beklagten Fluggesellschaft für den 5. Dezember 2021 einen Flug von Minneapolis über Amsterdam nach Düsseldorf gebucht.

Der Flieger sollte planmäßig um 21.20 Uhr Ortszeit starten und Amsterdam um 12.15 Uhr Ortszeit am nächsten Tag erreichen. Dort sollte der Passagier in eine Maschine umsteigen, die Amsterdam um 13.10 Uhr verließ und die um 13.55 Uhr in Düsseldorf landen sollte.

Fast vier Stunden Verspätung

Dieser Plan ging nicht auf. Denn das erste Flugzeug musste vor dem Start wegen der in Minneapolis zu der Jahreszeit üblichen winterlichen Verhältnisse werden. Daher kam der Flieger mit so einer großen Verspätung in Amsterdam an, dass der Anschlussflug nach Düsseldorf nicht mehr erreicht werden konnte.

Der Passagier wurde daher auf einen späteren Flug umgebucht. Mit dem erreichte er Düsseldorf erst knapp vier Stunden später als ursprünglich geplant.

600 Euro Entschädigung gefordert

Der Mann fordert, ihm wegen der Verspätung eine Entschädigung in Höhe von 600 Euro im Sinne der Europäischen Fluggastrechte-Verordnung zu zahlen. Dies hielt die Fluggesellschaft für unbegründet.

Die Verspätung sei nachweislich auf die Enteisung des ersten Flugzeugs zurückzuführen gewesen. Dabei handele es sich jedoch um einen außergewöhnlichen Umstand gemäß Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung, der keinen Ausgleichsanspruch auslöse.

Kein außergewöhnlicher Umstand

Dieser Argumentation wollte sich das Düsseldorfer Amtsgericht nicht anschließen. Es hielt die Forderung des Passagiers für in vollem Umfang berechtigt.

Nach Ansicht des Gerichts kann sich die Fluggesellschaft nicht auf einen außergewöhnlichen Umstand berufen. Denn bei der Enteisung eines Flugzeugs handele es sich um eine Tätigkeit, für die das Luftfahrtunternehmen im Hinblick auf die Sicherheit des Fluggeräts selbst verantwortlich sei.

Passagier steht Ausgleichszahlung zu

Das Gericht ging davon aus, dass die Fluggesellschaft die zu dieser Jahreszeit üblichen Enteisungen ihrer Maschinen nicht im Flugplan berücksichtigt hatte. Den Verantwortlichen sei es nämlich bekannt gewesen, dass die Dauer einer Enteisung einschließlich Wartezeit zwischen 30 bis 90 Minuten betragen konnte.

Bei einer sich somit ergebenden durchschnittlichen Zeit von 60 Minuten wäre es daher von Anfang an nicht möglich gewesen, dass der Fluggast den geplanten Anschlussflug erreicht. Ihm stehe daher die Ausgleichszahlung zu.

Das Amtsgericht Frankfurt am Main hatte in einem vergleichbaren Fall im Februar 2017 ebenfalls zugunsten eines gestrandeten Passagiers entschieden (VersicherungsJournal 22.11.2018).