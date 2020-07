Wenn die falsche Bafin einen Vermittler schickt

27.7.2020

Erneut warnt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) vor Betrugsmaschen im Namen der Behörde. Ein Anrufer gibt sich gegenüber Verbrauchern am Telefon als ein Mitarbeiter der Finanzaufsicht aus.

Bei dem Telefonat gehe es um einen Versicherungsvertrag. Der Beschäftigte der Bafin kündigte dem Gesprächspartner den Besuch eines Versicherungsvertreters an. In einer Mitteilung weist die Behörde darauf hin, dass sie Bürger weder per E-Mail noch telefonisch kontaktiere. Sie beauftrage auch keine Versicherungsvertreter mit persönlichen Terminen bei Endkunden.

Zusätzlich weist die Behörde darauf hin, dass Betreiber aus dem Umfeld der Celestial Trading Ltd. (Mahé, Seychellen) und der Capital Force Ltd. (Samoa) mit einer gefälschten Webseite und E-Mail-Adresse (poststelle@bafin-finanz.de) Anleger betrügen wollen. Konkret würden die Sparer in einer E-Mail aufgefordert, eine vermeintliche Spekulations- oder Abgeltungssteuer nachzuzahlen.

Der echte Felix Hufeld (Archivbild: Brüss)

Erst kürzlich warnte die Finanzaufsicht öffentlich vor falschen Anrufen in Deutschland und in der Schweiz: Mehrere Verbraucher wurden von einem angeblichen „Felix Hufeld“ angerufen. Der falsche Bafin-Präsident habe die Angerufenen am Telefon aufgefordert, einen hohen Geldbetrag auf ein bestimmtes Konto zu überweisen (VersicherungsJournal 16.7.2020).